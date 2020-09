Neatolta uudet robotti-imurit: D8, D9 ja D10

Neaton uutuudet

Neato D10

Neato D9

Neato D8

Mallisarja jatkaa aiempien Neaton mallien nimeämispolitiikkaa ja kolme julkaistua uutta robotti-imuria kantavat mallimerkintöjäjaMuotokieleltään imurit noudattavat Neaton tuttua muotoilua, eli kaikki kolme mallia ovat D-kirjaimet muotoisiaNeato D10 tarjoaa 150 minuutin akkukeston, allergiasuodattimen-muodossa sekä lasertutkaan pohjautuvan navigoinnin, joka on tuttu jo aiemmista Neaton malleista.D10 keihäänkärkenä on sen allergiaystävällisyys, sillä yhtiö väittää imurin puhdistavat 99,97% allergiaa aiheuttavista hiukkasista imuroinnin yhteydessä.Neato D9 on vastaavasti hieman riisuttu versio D10:stä, jossa allergiasuodatin on hieman D10 heikompi, jonka pitäisi napata imuroinnin yhteydessä 99,5% kaikista allergiaa aiheuttavista hiukkasista.Lisäksi D9 akkukesto on hieman isoveljeään heikompi, ollen 120 minuuttia.Joukon edullisin malli on Neato D8, jonka teknisistä tiedoista ei vielä sen kummemmin kerrottu julkisuuteen. Ainoastaan akkukesto tiedetään, joka on isoveljiään jälleen pykälän kehnompi, eli 90 minuuttia.Alla kolmikon esittelyvideo:Uusi mallisto tulee myyntiin syksyllä 2020 sekä Euroopassa, Amerikassa että Japanissa. Uutuuksien hintoja ei ole kerrottu vielä,Neaton tämän hetken lippulaivamalli on, jonka arvostelimme vuoden 2019 alkupuolella ja jota tätä kirjoittaessa saa Suomen verkkokaupoista noin 500 eurolla.