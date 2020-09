Minecraft tulee vihdoin PlayStation VR:lle – Saatavilla ilmaiseksi

PlayStation VR:n omistajat ovat saaneet hyviä uutisia, sillä Microsoftin omistukseen kuuluva pelistudio Mojang on luvannut julkaista :n omistajat ovat saaneet hyviä uutisia, silläomistukseen kuuluva pelistudioon luvannut julkaista suositun pelinsä myös Sonyn PlayStation VR -laseille

Mojangin mukaan PlayStation VR -yhteensopivuus tulee peliin ilmaisena päivityksenä syyskuun aikana, joten pelaajien ei tarvitse upottaa peliin ropoakaan enempää, mikäli he omistavat jo PSVR-lasit, PlayStation 4:n ja Minecraftin. Microsoft on tarjonnut Minecraftia useille eri VR-alustoille jo muutaman vuoden ajan, mutta PSVR-tuki on loistanut poissa olollaan tähän päivään asti.



PlayStation VR:llä pelattava Minecraft on täysiverinen peli, joten siitä ei ole poistettu mitään peruspeliin verrattuna. Pelissä liikutaan myös tuttuun tapaan DualShock 4 -ohjaimilla. Ympärilleen voi pälyillä päätä kääntämällä.