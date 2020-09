Ikoniset Game & Watch -pelit tekivät paluun: Super Mario Bros. myyntiin

Muistin virkistykseksi: Alkuperäinen Nintendo Donkey Kong Game & Watch -peli



Super Mario Bros. Game & Watch, vuosimallia 2020

Super Mario Bros.

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Ball (Mario version)

Digitaalinen kello (tietenkin!)

Ne, ketkä elivät lapsuuttaan 1980-luvulla muistavat vielä Nintendon ikoniset-taskupelit. Tiedätte, ne auki taitettavat laatikot, joissa oli jokunen nappi ja yksi tai kaksi näyttöä, jolla pelattiin sitä ainoaa peliä, joka "konsolissa" oli.Game & Watch -peleille on oma vannoutunut keräilijäkuntansa ja harvinaisimpien G&W -pelien hinnat liikkuvat tätä nykyä jo tuhansissa euroissa. Ja asiaan vihkiytyneille löytyy valtavasti tietoa, kuten vaikkapa täältä . Kuten nimikin antaa olettaa, oli taskupeleissä pelin lisäksi myös digitaalinen kello - haluttu ominaisuus tuolloin 1980-luvun alkutaipaleella.Nyt Nintendo on päättänyt hemmotella retronälkäisiä nostalgikkoja julkaisemalla-pelin Game & Watch uusiopainoksena, jossa on samalla myös tuotu mukaan pari muutakin peliä.Tuote sisältää seuraavat pelit ja ominaisuudet:Näistä mainittakoon, ettäoli aikanaan se ensimmäinen Game & Watch -peli ja se ilmestyi huhtikuussa vuonna 1980. Ball -pelin historiasta voi lukea lisää vaikkapa täältä Ohessa taskupelin virallinen esittelyvideo:Super Mario Bros. Game & Watch tulee myyntiin 13. marraskuuta 2020 ja sen hinta asettunee hieman päälle 50 euron tasoon. Pelillä on jo viralliset sivut Suomen Nintendonkin sivuilla. Hinta puolestaan löytyy brittien Nintendon sivuilta, jossa sitä voi ennakkotilata 45 punnan hintaan