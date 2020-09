Päivän diili: Kaareva Samsung-näyttö yli neljänneksen halvemmalla

Pitkälti koko tämän vuoden ajan Samsungin C24T550FDU -näyttöä on myyty reilusti yli 200 euron hintaan, mutta hiljattain se on saanut isot alennukset.Full HD -resoluutiolla (1920 x 1080) varustettu 24 tuumainen kaareva PC-näyttö on nyt tarjouksessa vain 129 euroa . Tämä on parinpäiväiseen hintaan verrattuna 27 prosentin pudotus.Kyseisen näytön spekseihin kuuluu muun muassa 1000R kaarevuus, 3,000:1 kontrasti ja 4 millisekunnin vasteaika. Virkistystaajuus on 75 hertsiä eli hieman vikkelämpi kuin perinteinen 60 hertsin paneeli, vaikka kyseessä ei olekaan varsinainen pelinäyttö.Kyseessä on VA-paneelilla varustettu näyttö, joka tarkoittaa, että se on kuvanlaadultaan parempi kuin useimmiten halvat TN-paneelilla varustetut näytöt.Liitännöistä löytyy HDMI 1.4, D-Sub, Display Port 1.2 sekä kuulokeliitin.