Netflixin syyskuun palaavat Originals-sarjat: The Gift, The Chef Show, Signs,...

Netflixiin saapuu syyskuun aikana yli kaksi kymmentä elokuvaa tai stand-up spesiaalia ja vielä enemmän uusia sarjoja, mutta onpa tulossa myös palaavien sarjojen uusia tuotantokausia. Niissä on katsottavaa niin perheen pienimmille, dramaasta pitäville kuin dokumenttisarjoja ahmiville.

Muksuille tulossa on hevoshullujenn,in sekäin toiset kaudet.Aikuisten draaman puolella turkkilainenpalaa toisella kaudella, ranskalaisesta marijuana-bisneksestä kertovasaa niin ikään toisen kauden, varakkaiden roomalaistyttöjen alamaailman elämästä kertovastastä saapuu kolmas kausi, brittien rikosdramaasaa toisen kauden ja synkkä puolalaistrillerisaa uuden kauden.Dokumenttisarjojen puolella herkullinen ruokasarjapalaa ruutuihin toisen kauden myötä, Jon Favreaun tähdittämä'ssa vuorossa on myös toinen kausi japuolestaan saa peräti yhdeksännen kauden.Jotta komediaosasto ei häisi täysin vajaaksi, tulossa on myös uusi kausi matkustusdokumentille huvittavimmasta päästä: saa neljännen kauden.Tässä palaavat sarjat aikajärjestyksessä: