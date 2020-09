Vertailu paljasti – Suomen Netflixissä heikko hinta-laatu-suhde

Suomessa Netflixistä saatu vastine rahoille on yksi maailman heikoimpia, Suomessasaatu vastine rahoille on yksi maailman heikoimpia, kertoo Comparitech-verkkosivuston tekemä vertailu. Sivusto oli verrannut maksettua kuukausimaksua palvelun sisältötarjonnan kokoon.

Suomessa Netflixin Tuplapaketin eli Standard-tilausluokan kuukausimaksu on 11,99 euroa ja Perhepaketin (Premium) kuukausihinta oli vuorostaan 15,99 euroa. Niin Standard- kuin Premium-tilauksen hinta-laatu-suhde oli vertailun mukaan kolmanneksi heikoin Suomessa, kun vertailuhintana käytettiin dollareiksi muutettua hintaa.



Vertailusta ilmenee, että heikoin hinta-laatu-suhde on ylipäänsä Pohjoismaissa ja Euroopassa. Suomessa ja sen naapurimaissa on siis korkeat hinnat ja kohtalaisen huono valikoima.



Tilannetta voidaan selittää monella seikalla: Pohjoismaat on pieni ja hajanainen markkina-alue, minkä takia panostukset laatuun ovat suhteellisen kalliita eivätkä niin tuottoisia. Toisaalta euron ja dollarin vaihtosuhde pakottaa Netflixiä pitämään hinnat euromääräiset hinnat korkealla.







Yleistä elintasoakaan ei pidä unohtaa, sillä se vaikuttaa olennaisesti hinnoitteluun. Parhaimmat hinta-laatu-suhteen maat ovat esimerkiksi Brasilia, Etelä-Afrikka ja Intia.