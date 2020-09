Nintendo paljasti joukon Mario-klassikkoja ja täysin uudenlaisen Mario Kartin Switchille

Nintendo on tänään kertonut Super Marion 35 vuotisen taipaleen kunniaksi uusista peleistä, jotka tulevat Switch-konsolille.

Mario Kartista tuodaan uusi versio, joka yhdistelee perinteisiä Mario Kart -pelejä ja radio-ohjattavia autoja. Erikoinen peli mahdollistaa kameroilla varustetun radio-ohjattavan auton ohjaamisen kotona, johon rakennetaan kilparata.Mielenkiintoinen mixed reality -peli kantaa nimeä Mario Kart Live: Home Circuit ja saapuu myyntiin 16. lokakuuta.Mikäli peli jäi hieman epäselväksi, niin alla oleva video esittää pelin toimintaa.Tämän lisäksi Switch saa joukon 3D-grafiikalla varustettuja vanhoja Mario-pelejä. Mukana ovat yksi historian suosituimmista Mario-peleistä ja speedrun-yhteisön suosima Super Mario 64, Gamecuben Super Mario Sunshine ja Wiin Super Mario Galaxy.Super Mario 3D AllStars saapuu Nintendo Switchille rajatusti jo tämän kuun 18. päivä eli parin viikon päästä.Kenties omituisin julkaisu on kuitenkin uusi versio alkuperäisestä Super Mariosta, jossa pelaajat asetetaan toisiaan vastaan ikään kuin Battle Royale -tyyliin. Pelaajat eivät kuitenkaan ole samalla kartalla, vaan kilpailevat toisiaan vastaan etenemällä kartalla jä tuhoamalla vihollisia, jotka lähetetään sitten vastustajille.Alkuperäistä paljon hektisempi Super Mario Bros. 35 nimetty tietysti Super Marion 35-vuotisen taipaleen kunniaksi ja mahdollistaa 35 yhtäaikaista pelaajaa. Peli saapuu Nintendo Switchin online-jäsenille lokakuun 1. päivä. Peli on saatavilla ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka.Viimeisenä muttei vähäisimpänä, japanilaisyhtiö kertoi tuovansa WiiU-peli Super Mario 3D Worldin ja Bowser's Furyn Switchille. Moninpelattava 3D-peli tarjoaa uusia parannuksia ja mahdollistaa pelaamisen paikallisesti kolmen pelaajan kesken tai verkossa vielä useamman pelaajan kanssa.Tähän julkaisuun on tosin vielä aikaa, sillä Super Mario 3D World + Bowser's Fury saapuu markkinoille vasta helmikuun 12. ensi vuonna.Nintendo julkisti myös paljon muuta Mario-teemaista sisältöä. Lisätietoja löydät täältä Alkuperäinen Super Mario Bros. julkaistiin syyskuun 13. päivä 1985.