Chromecastin seuraaja "Sabrina" paljastui myyjien listoilta noin 50 euron hintaisena

Paljon aiempia Googlen dongleja muistuttava laite on nyt paljastunut myös jälleenmyyjien toimesta, todennäköisesti vahingossa. 9to5Googlen käsiin saamien kuvien perusteella jälleemyyjät ovat jo asettaneet hinnat huhutulle ja vuodetulle laitteelle.Yhdysvaltain K-Rautaa vastaava Home Depot on lisännyt Sabrinan sisäiseen tietojärjestelmään. Siellä hinnaksi on määritelty 49,99 dollaria. Droid-Life puolestaan bongasi Walmartin järjestelmistä 59 dollarin hinnan.Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että laite on nykyistä Ultra-versiota edullisempi. Todennäköisesti uutuuslaitteen tekniikka kuitenkin mahdollistaa Ultrasta löytyvän 4K-tuen, joten se on varmaankin varsin hyvä diili nykylaitteisiin nähden.Hintojen lisäksi tiedoista paljastui myös värejä. Home Depotin järjestelmässä oli kolme väriversiota: Rock Candy, Como Blue ja Summer Melon.Näiden lisäksi aiemmin vuotaneen kuvan (yllä) mukaan tulossa on musta ja valkoinen versio.Laitteen julkaisu tapahtunee todennäköisesti Pixel-julkistustilaisuudessa tänä syksynä.