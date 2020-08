Diili: Roomban ja Neaton roboimureita tarjouksessa

Nyt silmiimme osui useampikin tarjous merkkivalmistajien robotti-imureista, sellaisista, joita kehtaamme itsekin suositella, koska olemme myös arvostelleet niitä.Tässäpä lista tällä hetkellä tarjouksessa olevista robotti-imureista kotimaisissa verkkokaupoissa:Tarjous on varsin hurja ja kun kesällä tätä samaa roboimureiden kuningasta viimeksi tällä hinnalla myytiin, jälleenmyyjän varasto loppui käytännössä samantien. Eli kyseessä on mielestämme roboimureiden kuningas, sillä laitteen "isosisko" Roomba i7+ sai arvostelussamme aikanaan täydet viisi tähteä ja on edelleen ainoa robotti-imuri, jolle olemme täydet tähdet koskaan antaneet.on siis Roomba i7+ kevyempi versio siinä mielessä, että i7 on täsmälleen sama laite, mutta ilman itsestään tyhjentävää latausasemaa. Kyseisen latausaseman voi ostaa jälkikäteen imurin kaveriksi, jos sellaista haluaa. Mutta muilta osin kaikki Roomba i7+:sta annetut ylisanat pätevät tähänkin imuriin.Tänä vuonna Roomba i7 hinta on ollut pääsääntöisesti 700 ja 800 euron hintahaarukassa, pois lukien kesän aikana nähdyt alennusmyynnit.Jos Roomban mallit eivät kiinnosta, on tarjouksessa nyt myös sen kovimman kilpailijan,, malleja.on Neaton robotti-imureiden listan toiseksi paras malli - mallit ovat fyysisesti käytännössä kaikki samanlaisia, mutta artikkelissamme olemme avanneet Neaton eri mallien välisiä ominaisuuseroja Neato D6 sai arvostelussamme 3,5 tähteä viidestä ja kehuimme mm. sen kartoitusominaisuuksia sekä kykyä siivota lemmikkitaloudessa tehokkaasti. Neato D6 on myyty viime aikoina noin 400 euron hinnalla, joten alennus ei tässä tapauksessa ole aivan valtavan iso, mutta säästöä se 20 euroakin on.Kerrostaloasuntoihin mainiosti sopiva keskihintainensai aikanaan arvostelussamme 3,5 tähteä viidestä ja kehuimme estoitta sen siivousjälkeä.Ongelmaksi muodostui oikeastaan se, että robotti ei sovi mielestämme yli 70m2 asuntoihin, koska se ei osaa jatkaa siivousta latauksen jälkeen. Lisäksi Neaton tyyliset ongelmat jumittumisesta esteisiin ärsyttivät. Mutta jos koti on kerrostalokoti ilman valtavaa estevuorta, Roomba e5 on erittäin varteenotettava vaihtoehto, varsinkin tällä hinnalla. Normaalisti Roomba e5 on myyty viime aikoina noin 400 euron hinnalla, joten alennus on oikein mukavan kokoinen.Neato D4 on karkeasti sanottuna sama malli kuin Neato D6, mutta sopii hieman pienempiin koteihin. Myös sivuharja puuttuu D6 -malliin verrattuna ja pieniä eroja on muutenkin, joista löydät tietoa tarkemmin Neaton eroja käsittelevästä artikkelistamme . Mutta Neato D4 on fiksu roboimuri ja osaa mm.. jatkaa siivousta latauksen jälkeen - ja se irtoaa nyt erittäin edullisesti.Eli jos sydän sykkii nimenomaan Neaton malleille ja koti ei ole kartanon kokoluokkaa, uskallamme suositella Neato D4:sta testiin, samoin varauksin kuin D6:stakin, vaikka tämä malli onkin päivän tarjouksista ainoa, jota emme ole itse arvostelumyllymme läpi käyttäneet. Tavallisesti Neato D4 myydään 300 - 350 euron hintahaarukassa.Jos robotti-imurit kiinnostavat enemmänkin, suosittelemme osallistumaan keskusteluun aiheesta keskustelualueillamme ja lukemaan myös lisää roboimureiden arvosteluja sivuiltamme.