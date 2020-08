Päivän diili: Sony WH-XB900N vastamelukuulokkeet nyt 99 euroa

Päivän diili

Sony WH-XB900N langattomat vastamelukuulokkeet maksavat nyt 99 euroa , kun viime aikoina näitä on myyty 129 - 149 eurolla.WH-XB900N langattomat kuulokkeet tarjoavat aktiivisen melunvaimennuksen, josta pääsee nauttimaan jopa yli 30 tuntia yhdellä latauksella. Akun lataaminen onnistuu kätevästi USB-C -liitännän kautta. Lisäksi kuulokkeet tarjoavat myös perinteisen 3.5 mm:n liitännän.Äänenlaatu ja melunvaimennus saivat kehuja esimerkiksi soundguys.com -sivuston arvostelussa , mutta basson voimakkuuden kerrottiin olevan jopa liikaa.Kuulokkeet käyttävät Bluetooth 4.2 -yhteyttä ja kuulokkeissa on myös NFC nopeaa yhdistämistä varten.Lisätietoa kuulokkeista saa tästä Tarjous löytyy DNA:lta. Tarjous on voimassa 6.9. asti. Saatavuus on hyvä.