Paljastiko Best Buyn osamaksudiili uuden Xboxin ja PS5:n hinnan?

Sonyn PlayStation 5 ja Microsoftin Xbox Series X ovat molemmat esitelty melkoisen perinpohjaisesti, mutta vielä tarkkaa julkaisupäivää ei ole tiedossa. Mikä vielä tärkeämpää, tässä vaiheessa ei ole tietoa edes hinnasta.Yhdysvaltain suurimpiin elektroniikkamyyjiin kuuluva Best Buy on nyt saattanut vahingossa valottaa hieman molempien konsoleiden hintapuolta. DualShockers on huomannut , että sekä Xbox Series X:n että PlayStation 5:n sivuilla Best Buyn verkkosivustolla mainostetaan osamaksusopimusta, jolla konsolin saa maksettua yksittäissumman sijaan 18 kuukauden ajan osamaksuina.Tämä tarjous päättyy joulupäivänä eli 25. joulukuuta 2020, jonka lisäksi se rajoittuu laitteisiin, joiden hinta on 499 dollaria tai enemmän. Niinpä nokkelimmat voisivat päätellä, että uusien konsolien hinnat voivat hyvinkin alkaa juuri 499 dollarista, ja kenties 499 eurosta.Tarkoittaako tämä sitten konsoleiden perusversioita vai lukeutuuko tähän mukaan halvemmat PlayStation 5 Digital Edition sekä Xbox Series S, siitä ei ole tietoa. Voi myöskin olla, että Best Buy itsekään ei vielä tiedä hintoja ja kyseessä on vain arvaus kauppaketjun toimesta.Miltä kuulostaisi 499 euron PlayStation 5 ja 399 tai 449 euron PlayStation Digital Edition?