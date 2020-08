Chrome 85 -versio julkaistu: 10% nopeampi sivun lataus, välilehtiryhmät ja muuta

Yksi merkittävimmistä uudistuksista on keskimäärin 10 prosenttia nopeammat sivujen latausajat Windowsilla ja Macilla. Tämä on saatu aikaan Profile Guided optimoinnin (PGO) avulla. Googlen mukaan nopeus näkyy parhaiten, kun avoinna on useita välilehtiä tai ohjelmia.Lisäksi betavaiheessa on Tab Throttling -ominaisuus, jonka avulla Chrome antaa resurssit välilehdiltä, joita ei ole käytetty pitkään aikaan muille avoimille välilehdille. Tämän pitäisi myös nopeuttaa latausaikoja. Ominaisuus ei ole vielä kaikkien käytettävissä.Käyttäjät voivat nyt luoda välilehtiryhmiä, joiden alle voi piilottaa avoimia välilehti tilan säästämiseksi yläpalkista. Betavaiheessa on myös uudenlainen esikatselu verkkosivusta, kun hiirtä pitää välilehden päällä.Selain saa myöskin päivitystä kosketusnäytöille sekä PDF-lukijaan, joka pian salliin käyttäjän täyttää dokumentteja.Lue myös: