Amazonin perustajasta ensimmäinen yli 200 miljardin omaisuuden omistava ihminen

Me vanhemmat nörtit muistamme ajan, kun vuosikaudet pystyi luottamaan siihen, ettäperustajaon maailman rikkain ihminen, vuodesta toiseen. Mutta maailma on muuttunut.

perustaja on ohittanut Bill Gatesin maailman rikkaimpien ihmisten listalla - ja ero alkaa olemaan sellainen, että muutos voi olla kohtuullisen pysyvä. Bill Gates on edelleen maailman toiseksi rikkain ihminen ja hänen omaisuutensa arvoksi arvioidaan noin 116 miljardia dollariaBezos on sen sijaan aivan omassa luokassaan. Hänen omaisuutensa arvo nytkähti pelkästäänylöspäin yli neljällä miljardilla eurolla ja tämän hetkenBezosin omaisuuden arvo on niin käsittämättömän suuri, että sillä saisi ostettua lähes kaikki Helsingin pörssissä listatut yhtiöt. Koko Helsingin pörssin, kaikkien listattujen yhtiöiden yhteenlaskettu arvo oli vuoden 2019 lopulla noin 262 miljardia euroa Bezos olisi tätäkin rikkaampi, mutta hänen avioeronsa vuonna 2019 tarkoitti sitä, että hänen Amazonin omistusosuudestaan siirtyi neljännes hänen ex-vaimolleen. Ja nyt hänen ex-vaimonsa,, on tuon eropaketin ansiosta maailman 14. rikkain ihminen - ja maailman toiseksi rikkain nainen.Teknologiayhtiöiden markkina-arvo on luonut muitakin huikeita rikkauksia viime aikoina:perustajan,omaisuuden arvo ylitti sekin tällä viikolla ensimmäistä kertaa sadan miljoonan dollarin rajan, kun Facebookin markkina-arvo hyppäsi pörssissä yli 3 miljardilla dollarilla ylöspäin.Luonnollisestikin kaikki nämä omaisuudet ovat sinänsä paperirahaa. Jos Bezos päättäisi yhtäkkiä myydä kaikki Amazonin osakkeensa ja muuttaa näin ollen osakkeensa, yhtiön pörssikurssi todennäköisesti romahtaisi, kun tilanne tulkittaisiin todennäköisesti niin, että yhtiön perustaja ei usko enää perustamaansa yhtiöön