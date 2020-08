Tim Cook myi läjän Apple-osakkeita yli 100 miljoonalla, veroihin meni vielä enemmän

Applen toimitusjohtaja Tim Cook ei ehkä ole Steve Jobsin kaltainen visionääri, mutta yhtiön osakkeen hän on nostanut aivan uusiin sfääreihin. Jobsin kuoleman jälkeen toimitusjohtajaksi ylennetty Cook on liki kymmenkertaistanut osakkeen arvon noin 9 vuodessa.

Tämä on tietysti huomioitu herran bonuksissa ja hiljattain Bloomberg listasi Cookin miljardöörien joukkoon.Applen vahvan suorituksen johdosta Cook sai hiljattain 560 000 Apple-osaketta, jotka alabamalaislähtöinen johtaja laittoi myyntiin, kertoo MacRumors . Vajaat puolet niistä myytiin noin viidensadan dollarin yksikköhinnalla ja loput osakkeet, noin 125 miljoonan euron arvosta, menivät veroihin. Kaikkiaan likvidaatiossa Cookin tili täyttyi 131,7 miljoonan dollarin eli n. 111,5 miljoonan euron arvosta.Cookin osakebonukset perustuivat Applen suoriutumiseen suhteessa S&P 500 indeksin muihin Yhdysvaltojen suurimpiin firmoihin. Applen ollessa parhaassa kolmanneksessa, sijalla 7, Cook sai koko potin. Jos Apple olisi ollut keskimmäisessä kolmanneksessa, niin palkkio olisi puolittunut ja viimeisessä kolmanneksessa palkkiota ei olisi annettu.Ennen koronaa Applen osake pääsi parhaimmillaan noin 330 dollarin arvoon ja tippui maaliskuussa pahimmillaan alle 225 dollarin mutta on noussut tällä viikolla jo yli 500 dollariin.Nähtäväksi jää millainen vaikutus osakkeeseen on tulevilla iPhone-laitteilla, jotka esitellään mahdollisesti ensi kuussa.