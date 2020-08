Roomban imureihin valtava muutos: tekoäly päättää miten siivotaan

..täydellinen Roomba on sellainen Roomba, johon et koskaan koske, jota et koskaan näe ja jonka jäljiltä koti on joka päivä kotiin tultuasi siivottu, ja siivottu oikein.



-Colin Angle, iRobotin toimitusjohtaja

Koneoppimista esteiden suhteen



videolla esimerkki siitä, miten robotti-imuri (tässä tapauksessa Neato D7) jää jumiin mattoon

Roomba tajuaa milloin pitäisi siivota

Robottia ei ole ajastettu, vaan se on kytketty päälle käsipelillä, ihmisten ollessa vielä kotona. Ja jonkin ajan kuluttua joku kotona olijoista hajoaa robotista kuuluvaan imuroinnin ääneen - tai se tulee tielle, vaikkapa keittiössä työskennellessä.

Robotti on ajastettu väärin. Robotti on ajastettu aloittamaan työt vaikkapa kello 13 joka arkipäivä, mutta perheen nuorimmat pääsevätkin koulusta jo aiemmin ja tulevat kotiin robotin vielä ollessa töissä - ja sammuttavat sen edellä mainituista syistä

Mistä pitäisi siivota

Esimerkiksi Roomban kaksi viimeisintä lippulaivamallia ovat tämän jo osanneet, kuten kerroimme Roomba i7+ -arvostelussamme sekä Roomba s9+ -arvostelussamme Ongelma on ollut kuitenkin se, että suurin osa kuluttajista on ollut todella, todella laiskoja imurinsa opettelun suhteen. Monet tuhat euroa maksavan robotti-imurinkin käyttäjät ovat käyttäneet sitä kuin parin sadan euron laitetta: painetaan napista laite päälle ja odotetaan että valmista tulee. Robotti-imureiden pohjimmainen filosofia taas sotii tätä vastaan: ideana niissä on loppujen lopuksi se, että robotti hoitaa hommat, kun kotiväki on poissa kotoa ja siivoaa alueet, jotka pitääkin, ajastettuna, ilman käyttäjän toimia.Roomban emoyhtiöntoimitusjohtaja ilmaisi tämän täydellisesti haastattelussa:Nyt Roomban huippumalleihin on tipahtanut päivitys, joka korjaa tilannetta radikaalisti iRobotin vision mukaiseksi.Päivitys koskee kaikkia Roomban malleja, jotka käyttävät VSLAM-tekniikkaa. VSLAM-tekniikka käytännössä tarkoittaa sitä, että Roombassa on pieni kamera, jolla se kuvaa jatkuvasti ylöspäin huonetta. Kameran ottamien kuvien perusteella se navigoi asunnossa, tehden tavallaan asunnon valoista ja varjoista eräänlaisen viivakoodin tai QR-koodin, jonka perusteella se ymmärtää missä se on.Nyt kameraa käytetään myös siihen, että Roomba tunnistaa jatkossa paikat ja esineet, joihin se on aiemmin jäänyt jumiin. Jumiin jääminen on robotti-imureiden ylivoimaisesti ärsyttävin piirre ja olemme pitäneet tuota seikkaa yhtenä tärkeimmistä kriteereistä robotti-imureiden arvosteluissamme : mielestämme robottia varten asuntoa ei tarvitsisi "valmistella", koska se sotii ajatusta vastaan, että robotti on itsenäisesti työskentelevä apulainen.Myös siinä tapauksessa, että vaatetelinettä on siirretty, kunhan se vain tunnistaa sen kameran avulla. Käytännössä iRobot on opettanut Roomban tekoälylle erilaisia esteitä ja huonekaluja syöttämällä sille tuhansia ja taas tuhansia lattian tasolta otettuja kuvia erilaisista esineistä, mitä kodeista voi löytyä.Tietomurtoja pelkääville iRobotilla on tarjolla myös helpotuksen huokaus, sillä kuvia ei talleteta kuvina, vaan eräänlaisina datamalleina, joista ei tietomurron sattuessa selviä kuin korkeintaan se, kuinka iso ruokapöytä kotoasi löytyy ja minkä muotoinen se on.iRobotin seuraaman datan perusteella yhtiö on päätellyt, että itse asiassa asioihin jumittaminen tai akun loppuminen kesken siivouksen eivät ole yleisin syy "ongelmille". Päinvastoin,Tähän syynä on käytännössä kaksi erilaista tilannetta:Päivitetty sovellus, joka kattaa ilmeisesti kaikki Roombat, joita voi etäohjata - eli myös edullisemman pään laitteet, oppii sen, milloin käyttäjä käskyttää robotin päälle. Lisäksi sovellus tarkkailee myös sitä, keskeytetäänkö robotin toiminta kesken siivouksen.Tämän oppimisen pohjalta sovellus osaa jatkossa suositella ajastuksia, jos niitä ei ole vielä asetettu. Ja mikäli ajastuksia on asetettu, mutta niissä tuntuu olevan ongelmia, osaa sovellus myös ehdottaa muutoksia ajastuksiin tarpeen niin vaatiessa.Lisäksi ajastukset voi jatkossa kytkeä myös kodin muihin älylaitteisiin, jos kotoa sellaisia löytyy. Älykäs kodin hälytysjärjestelmä osaa esimerkiksi kertoa Roomballe jatkossa, että kotona ei nyt ole ketään, joten työt olisi hyvä aloittaa juuri nyt.Roomban keskihintaisissa kalliimmissa malleissa on ollut jo pitkään ns.-tila, jossa Roomba on ymmärtänyt sen, että tässä kohtaa on nyt likaisempaa kuin muualla. Aiemmin tuota tietoa on käytetty vain sen hetkisellä siivouskerralla, siihen, että kyseinen kohta on imuroitu huolellisemmin ja perusteellisemmin.Jatkossa Roomba oppii koneoppimisen kautta ne kohdat, joista kotoasi noita likaisempia kohtia useammin löytyy. Tällaisia ovat monissa kodeissa vaikkapa keittiö tai lemmikkien oleskelupaikat. Roomba osaa jatkossa ehdottaa kyseisten kohtien siivoamista useammin kuin muun asunnon, jolloin vältetään tarpeetonta imurointia paikoissa, joissa likaa ei jatkuvasti kerry - ja vastaavasti imuroidaan likaherkät paikat tiheämmin.Kaikki edellä luetellut ominaisuudet tulevat käyttöön päivittämällä-mobiilisovelluksen ajan tasalle. Uusi versio pitäisi olla jo saatavilla - ainakin oma kokeilumme vahvisti, että sovellus on päivittynyt myös Suomessa. Lisäksi sovellus saattaa kehottaa päivittämään robotin sisäisen ohjelmiston.Päivitys on maksuton ja edellä luetelluista ominaisuuksista osa tulee saataville useimpiin Roomban malleihin, osa ainoastaan kalliimman pään malleihin