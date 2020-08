Leffapiratismi koki valtavan iskun - Poliisit ympäri maailmaa ratsasivat piraattiryhmiä

Tämä koskee sekä BitTorrent-sivustoja kutenkuin suurelle yleisölle tuntemattomampiakin tapoja jaella laittomia elokuvia nettiin.Nyt tuohon piratismin kovaan ytimeen on isketty ympäri maailmaa, samaan aikaan ja koordinoidusti. Iskuja on tehty ainakin Yhdysvalloissa, Norjassa ja Ruotsissa. Kohteina ovat olleet nimenomaan laittomien elokuvien ensijulkaisuihin keskittyvät piraattiryhmät.Piraattimaailma, joka tunnetaan alan piireissätai tarkemmin, on menettänyt nyt yhdet tunnetuimmista ryhmistään: tietojen mukaan viranomaisten kohteina oli ainakin ryhmä nimeltäsekä siihen kytköksissä olevat ryhmätsekäIskujen kohteena vaikuttavat olleen etenkin ryhmien ylläpitämät ns. topsite -palvelut, jotka ovat erittäin pienen piirin tiedossa olevia palveluita, joihin vasta piratisoidut elokuvat ensimmäisenä jaellaan. Tyypillisesti näistä topsite-palvelimistaelokuvien julkaisut leviävät aikanaansaataville The Pirate Bayn tyylisiin palveluihin.Iskujen takana on ilmeisesti vuoden alussa alkanut oikeusprosessi, jossa kolmea SPARKSin jäsentä syytetään New Yorkin oikeusistuimessa leffapiratismista. Epäilys on, että syytetyt ovat vuotaneet tietoja järjestön toiminnasta, joiden pohjalta viranomaiset osasivat iskeä oikeisiin kohteisiin.Syyttäjän mukaan nyt jo oikeudessa istuvat kolme jäsentä olisivat onnistuneet huijaamaan sekä TV-yhtiöitä että elokuvien jakelijoita niin, että he ovat saaneet haltuunsa elokuvien ja TV-sarjojen arvostelijoille tarkoitettuja ennakkoversioita jo ennen virallista julkaisupäivää. Nämä Blu-ray- ja DVD-muodossa olleet elokuvat ja sarjat syytetyt ovat sitten ripanneet tietokoneelle, pakanneet uudelleen helpommin jaeltavaan muotoon ja jaelleet ryhmän sisäisiin topsite-palveluihin, josta ne ovat jatkaneet matkaansa muualle netin syövereihin.Syyttäjän mukaan syytteissä nyt olevat SPARKSin jäsenet ovat olleet ryhmän toiminnassa mukana ainakin vuodesta 2011 alkaen ja ovat aiheuttaneet elokuva- ja TV-studioille vähintäänkin kymmenien miljoonien dollarien tulonmenetykset.