Elon Musk paljasti: Perjantaina esitellään Neuralink-laitetta

Live webcast of working @Neuralink device

Friday 3pm Pacific https://t.co/PouLbrGzFU -- Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020

Neuralink aloitti toimintansa 2016 ja kehittää teknisiä laitteita, jotka voivat toimia rajapintoina aivotoimintoihin. Lähinnä tieteiselokuvista tuttu tekniikka on rantautumassa tosimaailmaan, uskoo Elon Musk.Aivoimplanttien avulla voidaan vaikuttaa monenlaisiin asioihin, mutta yksi ensimmäisistä on lääketieteellinen käyttö, jossa voidaan jopa parantaa joitain vammoja.Nyt Musk on kertonut Twitterissä, että Neuralinkin ensimmäinen live demo on käsillä. Muskin mukaan perjantaina esitellään toimivaa Neuralink laitetta.Todennäköisesti Neuralinkin YouTube-kanavalla lähetettävä tapahtuma alkaa perjantain ja lauantain välisenä yönä kello yksi.