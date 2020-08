Tältä näyttää Windows XP:n ikoninen taustakuva nyt - MS Flight Simulatorin silmin

on ollut kenties tämän vuoden hehkutetuin peli. Jo senkin vuoksi, että pelissä voi lentää mihin tahansa kohtaan maapallolla ja katsella maisemia. Maisemat on rakennettu tekoälyä, koneoppimista ja oikeita kuvia yhdistelemällä.





ikoninen Windows XP taustakuva





Windows XP taustakuvan kuvauspaikka Microsoft Flight Simulator 2020 -pelissä

Ominaisuus on saanut netin pursuamaan upeita kuvia ympäri maailmaa - osa niistä on hassuja, osa vain henkeäsalpaavia.Tällä kertaakäyttäjä oli suunnannut virtuaalisen lentokoneensa pelin sisällä koordinaatteihinja napannut kuvan.Kyseiset koordinaatit ovat osa tietotekniikan historiaa, sillä juuri tuossa kohtaa on otettu ikoninen-käyttöjärjestelmän taustakuva, joka oli aikanaan arviolta miljardin tietokoneen taustakuvana. Tarinaa Pohjois-Kalifornian Napa Valleyssa otetusta alkuperäisestä kuvasta ja sen taustoista voi lueskella vaikkapa täältä . Aiheesta uutisoi kiinalainen ITHome Microsoft Flight Simulatorin luoma kuva samasta paikasta on hieman karumman värinen, mutta täysin tunnistettavissa: