Nintendo suunnittelee ensi vuodeksi 4K-resoluutiolla varustettua Switchiä

Nintendo ei puolestaan ole lähtenyt speksikilpailuun kahden edellä mainitun kanssa, vaan on panostanut lähinnä pelikokemukseen ja peleihin – ja hyvästä syystä.Nintendon uusin Switch-konsoli on myynyt valtaisan hyvin ja erityisesti suosikkipelien, kuten uuden Animal Crossing: New Horizonsin, myötä konsolia on paikoittain ollut jopa vaikea löytää kaupoista.Tekniikka kuitenkin kehittyy myös Nintendon laitteissa, ja aiemmin yhtiö esittelikin jo uusitun version Switchistä mm. paremmalla akkukestolla. Nyt raportti Bloombergiltä kertoo, että tulossa on paremmilla grafiikoilla varustettu versio.Bloombergin lähteiden mukaan Nintendolla on kehitteillä 4K-resoluutiolla varustettu Switch-konsoli, joka julkaistaan ensi vuonna. 4K-resoluutio tuo mukanaan tietysti myös parempaa rautaa, jotta pelit saadaa pyörimään paremmalla resoluutiolla. Oletettavasti tämä myös sulavoittaa toimintaa ei 4K-ympäristöissä.Tässä vaiheessa muut tiedot tulevasta Switchistä ovat vähäisiä, mutta Nintendon kerrotaan panostavan entistä kovemmin ensi vuoden pelijulkaisuihin. Kilpailu pelaajien euroista ja dollareista tulee olemaan tämänhetkistä paljon kovempaa, kun markkinoilla on myös PS5 ja Xbox Series X.