Google lisäsi näppärän toiminnon kaikkiin Chromecasteihin

Nyt Google on päättänyt yhdistää nämä kaksi asiaa toisiinsa ja on tuonut omaan videoneuvotteluohjelmistoonsa,iin mukaan tuen Chromecastille.Eli käytännössä Google Meet videopuhelun saa "heitettyä" suoraan kännykältä tai tietokoneelta olohuoneen televisioon. Lähettävää laitettaitseään käytetään tämän jälkeen ainoastaan kamerana ja mikrofonina, mutta itse näet vastapuolen isolta näytöltä. Ominaisuus on varsin näppärä varsinkin, kun videopuhelussa on useita osallistujia ja vastapuolen kasvot olisivat muutoin peukalonpään kokoisia pieniä kaistaleita pienellä näytöllä.Ominaisuus on jo nyt käytettävissä , jos Chromecastin ohjelmisto on ajan tasalla ja käytössä on Google Meetin uusin versio.