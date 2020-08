Diili: Kehutut JBL:n langattomat nappikuulokkeet 49e + ilmainen postitus

JBL Tune 120TWS langattomat nappikuulokkeet

Edulliset, tavallisesti noin 60 euroa maksavat kuulokkeet irtoavat nyt vieläkin edullisemmin, 49 eurolla ja mukaan tulee vielä ilmainen postituskin.Tarjous löytyy täältä:Arvosteluissa JBL Tune 120TWS on kerännyt kehuja, mm.luonnehti kuulokkeita "loistaviksi ja edullisiksi"ja antoi kultatähtensä kuulokkeille . Vastaavastikehui kuulokkeita toteamalla, että "tällä hinnalla on vaikea löytää toisia kuulokkeita, jotka nämä hakkaisivat" ja antoi kuulokkeille neljä pääkalloa viidestä Kuten aina, löysimme tarjouksen omin nokkinemme, emmekä tiedä kauanko tarjous on voimassa tai paljonko jälleenmyyjällä on varastoa kuulokkeiden osalta. Joten kannattaa toimia samantien.Jos kuulokkeet kiinnostavat, kannattaa myös lukea AfterDawnin toimituksen kuulokearvosteluita . Valitettavasti emme ole juuri näitä kuulokkeita itse arvostelleet, joten joudumme luottamaan nyt ulkopuolistenmedioiden sanaan.