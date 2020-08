Päivän diili: Bose QuietComfort 35 II langattomat vastamelukuulokkeet nyt 199 euroa

Päivän diili

Bose QuietComfort 35 II langattomat vastamelukuulokkeet maksavat nyt 199 euroa , kun viime aikoina näitä on kaupasta riippuen myyty noin 240 - 299 eurolla. Samalla 199 euroa on hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan alin hinta, jolla näitä kuulokkeita on myyty.Nämä kuulokkeet tarjoavat muun muassa erittäin hyvä aktiivisen melunvaimennuksen sekä jopa 20 tunnin akunkeston.Hinnan puolesta Bosen kuulokkeet kilpailevat WH-1000XM3 -kuulokkeita vastaan, joita saa tällä hetkellä 219 eurolla Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta. Kampanjahinta 199,00 on voimassa 23.8.2020 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 40 kpl 1 kpl per asiakas.