Xiaomi Mi TV Stick vs Chromecast - kumpi kannattaa ostaa?

Näistä vaihtoehdoista vertailemme Xiaomin Mi TV Stick -mediasoitinta sekä Googlen Chromecastia.Tarkemmat tiedot Xiaomin tuoreesta laitteesta saa täältä: Mi TV Stick arvostelu Molemmat laitteet ovat mediasoittimia, jotka liitetään television HDMI-porttiin. Mediasoitin liitetään kodin langattomaan lähiverkkoon, jonka välityksellä televisioon voi suoratoistaa ääntä ja kuvaa.Näiden pienikokoisten laitteiden suurin ero löytyy käyttöliittymän osalta, sillä Mi TV Stick käyttää Android TV -ohjelmistoa, kun taas Chromecastissa ei varsinaista käyttöliittymää ole ollenkaan.Chromecastia ohjataan esimerkiksi puhelimella tai tietokoneen Chrome-selaimella, joista annetaan käsky Chromecastille toistettavasta sisällöstä. Chromecastin kanssa toimivat muun muassa Yle Areena, Spotify, YouTube, Netflix ja HBO Nordic.Mi TV Stick -mediasoitin puolestaan sisältää oman käyttöliittymän eli Android TV:n. Lisäksi tikun mukana toimitetaan Bluetooth-kaukosäädin, jolla pystyy tätä käyttöliittymää kätevästi hallita.Android TV -laitteeseen voi siis hankkia kymmeniä sovelluksia Google Play -sovelluskaupasta. Esimerkkeinä voidaan mainita kaikki tunnetut kansainväliset ja suomalaiset videopalvelut, kuten Netflix, C More, Viaplay, HBO Nordic, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Elokuvat, YLE Areena, MTV, Ruutu ja Elisa Viihde.Lisäksi tikkuun voi ladata muutamia pelejä ja laitteeseen voi yhdistää myöskin Bluetooth-peliohjaimen, joiden ansiosta Mi TV Stick muuttuu eräänlaiseksi Android-pelilaitteeksi.Bluetooth-yhteyden ansiosta tikkuun voi yhdistää myös Bluetooth-kuulokkeet, joten sisältöä voi tarvittaessa kuunnella rauhassa häiritsemättä muita.Lisäksi Xiaomin TV-tikku sisältää samassa paketissa Chromecast-ominaisuuden, joten sisältöä voi halutessaan toistaa suoraan vaikkapa puhelimesta.Mi TV Stick tarjoaa siis enemmän ominaisuuksia, vaikka nämä laitteet maksavat yhtä paljon eli noin 40 euroa.Googlen Chromecastin eduksi voidaan kuitenkin mainita helpompi saatavuus, sillä tätä laitetta saa ostettu oikeastaan mistä tahansa kaupasta . Lisäksi 3. sukupolven Chromecast on usein alennuksessa, jolloin sitä saa 25 - 30 eurolla.Xiaomin Mi TV Stickin saatavuus puolestaan on hieman heikompaa, sillä tikkua voi oikeastaan ostaa vain Xiaomin Mi Store -nettikaupasta Kumpikin laite kykenee toistamaan korkeintaan Full HD 60fps -videota. Molemmista laitteista saa myöskin 4K -laatuun kykenevän version Chromecast Ultran ja Mi Boxin muodossa.Mutta kumpi kannattaa ostaa Mi TV Stickin ja Chromecastin väliltä? Omat rahat menisivät Mi TV Stickin suuntaan monipuolisemman ominaisuuskattauksen ansiosta. Googlen Chromecast on myös hyvä vaihtoehto, jos Android TV:lle ei ole käyttöä ja laite löytyy alennuksesta.