Xiaomi Mi TV Stick arvostelu: Android TV -ohjelmisto televisioon edulliseen hintaan

Käyttöönotto

Android TV -ohjelmisto

Kaukosäädin

Yhteenveto

Lisäksi tämä tikku tarjoaa samaan hintaan myöskin Chromecast -ominaisuuden. Ohjaaminen puolestaan tapahtuu mukana tulevalla kätevällä Bluetooth-kaukosäätimellä.Kokonaisuutena Mi TV Stick on jopa erinomainen laite, jonka suurin heikkous on toisto korkeintaan Full HD 60 fps -laadulla.Xiaomi Mi TV Stickin käyttöönottaminen on erittäin helppoa. Paketista tikku työnnetään television HDMI-porttiin ja virtaa tikulle annetaan micro-USB -liitännän kautta. Pakkauksessa toimitetaan johdon lisäksi verkkovirtalaturi, mutta virtaa voi tikulle antaa myös television USB-paikan välityksellä mikäli tällainen televisiosta löytyy.Mi TV Stickin ohjaamista hallitaan mukana tulevalla kaukosäätimellä, joka toimii kahdella AAA-paristolla, mutta nämä eivät kuulu pakkauksen valikoimaan, joten paristot täytyy hankkia itse.Käyttöönoton yhteydessä valitaan kieli, joiden joukkoon myös suomen kieli kuuluu. Seuraavaksi valitaan Region (alue), mutta tähän ei voi Suomea valita. Tämän jälkeen Google-tilin sekä wifi-verkon voi yhdistää tikkuun Android-puhelimen välityksellä, joka käy noin minuutissa. Lopuksi tikku ehdottelee muutamaa asennettavaa sovellusta, jonka jälkeen tikku on täysin käytössä.Heti alkuun itselle tuli noin 650 megatavun päivitys käyttöjärjestelmään ja lisäksi Google Play -sovelluskaupan kautta kannattaa katsoa mahdolliset päivitykset, jotta laite toimii heti alkuun kuten pitää.Xiaomi Mi TV Stick -laitteessa hyödynnetään Googlen Android TV -ohjelmistoa eli laitteeseen saa ladattua kaikki tutut sovellukset Google Play -sovelluskaupan kautta, joka on tehty sopivaksi isommalle ruudulle.Android TV:n kotinäyttö on hyvinkin yksinkertainen. Kotinäytöllä näkyvät sovellukset, joita voi etusivulle lisätä oman mielen mukaan. Lisäksi etusivulla esimerkiksi ehdotellaan erilaisia YouTube-videoita tai muita videoita katsottavaksi seuraavaksi. Kotinäytöllä voi vaihdella kaikkien muiden järjestystä paitsi kahta ylintä eli sovellukset -näkymää ja Play Next -ehdotuksia videoista.Mikäli Android TV:n kautta kuuntelee musiikkia vaikkapa Spotifyn tai Deezerin välityksellä, toisto näkyy kotinäytöllä ylimpänä.Android TV:n yksi etu on valtava valikoima sovelluksia, joita voi ladata Google Play -sovelluskaupan kautta. Esimerkkeinä voidaan mainita kaikki tunnetut kansainväliset ja suomalaiset videopalvelut, kuten Netflix, C More, Viaplay, HBO Nordic, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Elokuvat, YLE Areena, MTV, Ruutu ja Elisa Viihde.Lisäksi laitteeseen voidaan ladata muutamia pelejä, joita voi pelata joko kaukosäätimellä tai Bluetooth-peliohjaimella.Ohjelmisto tuntuu toimivan sulavasti ja reagoivan kaukosäätimellä tehtyihin komentoihin kohtuullisen nopeasti, vaikkakin tietyissä tilanteissa on selkeämpi viive. Sovellukset avautuvat muutamassa sekunnissa, mutta tästä näkee selvemmin, että Mi TV Stick ei ihan mikään tehokkain laite ole.Toimintojen pyörittämisestä vastaa järjestelmäpiiri, jossa on neljä Cortex-A53 -ydintä. Piirin pariksi on laitettu yksi gigatavua keskusmuistia ja tallennustilaa löytyy 8 gigatavun edestä. Laitteeseen saa siis asennettua kaikki tärkeimmät sovellukset viihteeseen ilman ongelmia.Laitteen Android TV -versio on 9.0. Google on kertonut tuovansa lähiaikoina muutamia uudistuksia käyttöjärjestelmään.Xiaomin TV-tikkua ja Android TV -ohjelmistoa ohjataan mukana tulevalla Bluetooth-kaukosäätimellä. Kaukosäädin on kooltaan pieni ja kevyt (noin 65 grammaa).Kaukosäädin on erittäin hyvä sekä helppokäyttöinen. Se sisältää muutamia painikkeita. Navigointipainikkeiden ja äänenvoimakkuuden painikkeiden lisäksi kaukosäätimessä on Google Assistant-painike puhekomentoja varten, paluupainike, kotipainike sekä painike sovellusnäkymään, jolla saa avattua valikon asennetuista sovelluksista nopeaa vaihtamista varten.Lisäksi kaukosäätimessä on omat painikkeet Netflixin ja Amazon Prime Videon avaamiseen. Näistä siis on joko on hyötyä tai ei, jos kyseiset palvelut eivät kuulu sinun valikoimiin.Kaukosäätimen Google Assistant -painikkeen avulla voi haluamansa sovelluksen avata puhumalla. Esimerkiksi komento "avaa Yle Areena" toimii ongelmitta ja päivän sää tulee näkyviin television ruudulle komennolla "sää tänään".Kaukosäädin yhdistyy Mi TV Stick -laitteeseen Bluetooth-yhteyden välityksellä, joten kaukosäädintä ei tarvitse osoittaa televisiota kohden. Lisäksi Mi TV Stickin Bluetooth-yhteyden ansiosta laitteeseen voi liittää Bluetooth-peliohjaimen tai Bluetooth-kuulokkeet, joiden avulla esimerkiksi elokuvia voi katsella rauhassa häiritsemättä muita.Xiaomi Mi TV Stick on näppärä laite, jolla saa tuotua älykkäitä ominaisuuksia vanhempaan televisioon melko edulliseen hintaan. Tikkua on helppoa ja nopeaa käyttää mukana tulevalla erinomaisella Bluetooth-kaukosäätimellä. Bluetooth-yhteyden ansiosta tikkuun voi liittää myös esimerkiksi kuulokkeet.Ehkäpä pienenä heikkoutena voidaan pitää korkeintaan Full HD 60fps -laatua, jolla sisältöä pystyy toistamaan eli 4K -laadun ystävät joutuvat katselemaan muualle. Toisaalta Full HD -laadun myötä Mi TV Stick on erinomainen juurinkin vanhempiin televisioihin, joista monet toimivat korkeintaan tällä Full HD -laadulla. Noin 40 euron hintainen Mi TV Stick on kuitenkin erinomainen vaihtoehto, sillä samaan hintaan myydään 3. sukupolven Chromecastia. Mi TV Stick tarjoaa Googlen Android TV -käyttöjärjestelmän ohella myöskin samaisen Chromecast -ominaisuuden.Muuten tarjonta Suomen markkinoilla tällaisista laitteista on hyvin vähäistä. Xiaomilta löytyy myöskin noin 80 euron Mi Box S -laite, joka tarjoaa 4K-kuvan ja Applen haluaville on tarjolla selvästi kalliimpi Apple TV -laite.