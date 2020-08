Parrot laajentaa ANAFI -kuvauskopterimallistoa ANAFI USA ammattilaisten huippumallilla

Kopteri on tarkoitettu etenkin arkaluonteisiin tehtäviin, sillä kopterin kuvat ja videot salataan SD-muistikortille käyttämällä 512-bittistä AES-XTS-suojausavainta. Sen tietojen salaus ja yksityisyyden suojausominaisuudet ovat Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia.Kuvaaminen onnistuu 32-kertaisella suurennoksella ja 4K HDR -tason videolla. Kuvaaminen on toteutettu kahdella 21 megapikselin kameralla. Näiden kameroiden luvataan näkevän yksityiskohtia jopa viiden kilometrin päästä ja ihmisen näkee parin kilometrin päästä. Lisäksi kopteri tarjoaa lämpökameran, jolla voi havaita ihmisen jopa 100 metrin päästä. Kuvauskopterin kameroilla voi kuvata myös ylöspäin rakenteen ansiosta.Parrot ANAFI USA -kuvauskopteri painaa puoli kiloa ja kestää IP53 -luokituksen mukaisesti sadetta ja pölyä. Kopterin saa toimintavalmiiksi alle 55 sekunnissa. Lentää pystyy jopa 32 minuuttia yhdellä latauksella ja akun saa täyteen USB C -laturilla. Lisäksi kopterin kerrotaan olevan luokkansa hiljaisin 79 desibelin käyntiäänellä.Parrot ANAFI USA -kuvauskopteri tulee saataville elokuussa 8 700 euron suositushintaan.Parrot ANAFI -mallistoon kuuluu myös edullisempi ANAFI-perusmalli, joka sopii enemmän harrastajille. Tämän kopterin suositushinta on 699 euroa. Lisäksi mallistoon kuuluu Parrot ANAFI Thermal, joka tarjoaa 2395 euron suositushinnalla tavallisen kameran lisäksi lämpökameran.Lue myös: