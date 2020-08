Uusi palvelu seuraa Oulun bussipysäkkien aikatauluja reaaliajassa

Ouli.fi -näkymä, saapuvat bussit valitulle pysäkille

Tein itse (Oulun bussiliikenteen aikataulusovelluksen) ja säästin (aikaa): https://t.co/yOdTXJOwaI. Ota toki testiin ja anna palautetta/kehitysideoita, jos tuntuu, että tästä vois olla hyötyä. #oulu #joukkoliikenne -- Teemu Husso (@raekkeri) August 12, 2020

on äärimmilleen yksinkertaistettu palvelu, joka näyttää halutun bussipysäkin tilanteen juuri tällä hetkellä. Eli käytännössä palvelu näyttää piakkoin saapuvat bussit, kauanko niiden saapumiseen menee ja monenko pysäkin päässä ne ovat tulossa.Lisäksi palvelun asetuksista voi rajata listaa niin, että ainoastaan itselleen oleelliset linjat näytetään listoissa, jolloin palvelun käytettävyys nousee entisestään. Ouli.fi ei sisällä mainoksia, eikä sen käyttö vaadi rekisteröintiä. Palvelun taustalla on oululainen Teemu Husso , joka kertoi projektistaan TwitterissäOulun joukkoliikenne tarjoaa pysäkkien reaaliaikaisia tietoja jo nyt oman palvelunsa kautta , mutta uusi palvelu on monessa mielessä selkeästi näppärämpi käytettävyydeltään. Näin, etenkin jos tarkoitus on kytätä vaikkapa kotia lähimmän bussipysäkin reaaliaikaista tilannetta.Palvelu kehittyy parhaillaan ja palaute on ilmeisen tervetullutta. Palvelu on saatavilla tällä hetkellä sekä suomeksi että englanniksi.