Hurja tarjous: Täydet pisteet testissämme saanut robotti-imuri isossa alessa

loistava siivoustulos koville lattiapinnoille

ainoa testaamamme robotti, joka selviytyy käytännössä kaikista esteistä, eikä vaadi asunnon virittämistä siivouskuntoon

kartat, huonekohtainen siivous ja alueiden rajaus

selkeä suomenkielinen käyttöliittymä

osaa jatkaa siivousta akun tyhjentymisen ja uudelleenlatauksen jälkeen

puhdistaa lemmikkien karvat tehokkaasti



Roomba i7/i7+ siivoamassa

Nyt tuon "lähes täydellisen" robotti-imurin pikkusiskon,:n saa omakseen todella hurjalla alennuksella, sillä sitä myydään tätä kirjoittaessa alle 600 eurolla . Aiemmin kyseinen malli on maksanut hintahistorian mukaan 799 euroa, joten alennus on melkoinen.Roomba i7 on siis täsmälleen sama tuote kuin arvostelemamme Roomba i7+, kuten arvostelussamme mainitsimmekin . Ainoana erona "isoveljeensä" on se, että Roomba i7 ei osaa itsestään tyhjentää pölysäiliötään. Kaikilta muilta osin, arvostelussame antamat kehut pätevät - mainitsimme plussapuoliksi mm. seuraavat seikat:Käytännössä ainoana moitteena Roomba i7/i7+:lle mainitsimme sen korkean hinnan, joka oli arvosteluhetkellä lähes 1400 euroa. vaikkakin ilman Clean Base -lisäosaa, alle 600 eurolla on todella edullinen tarjous.Diili löytyy täältä:Kuten aina, olemme löytäneet tarjouksen netin syövereistä, emmekä tiedä kauanko tarjous on voimassa tai kuinka paljon jälleenmyyjällä on tuotetta varastossa. Kun sama malli oli viimeksi tarjouksessa, tarjoustuotteet loppuivat vuorokaudessa.Alla vielä video Roombassta tositoimissa:Jos roboimurit kiinnostavat muutenkin, suosittelemme tutustumaan kaikkiin robotti-imureiden arvosteluihimme , joita olemme vuosien saatossa tehneet. Arvostelumme ovat pitkän kaavan kautta tehtyjä - testaamme kutakin laitetta vähintään 2kk ajan ennen tuomion julistamista.