Kysely: suomalaisten mielestä toimiva nettiyhteys on tärkeämpi kuin sauna tai sohva

Valokuitunen Oy:n teettämään ja Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen otti osaa 1 326 vastaajaa huhti-toukokuun taitteessa 2020.



Vastaajista 51 prosenttia kertoo toimivan nettiyhteyden menevän oman saunan ohi. Vastaajista peräti yli 70 prosenttia valitsisi mieluummin toimivan nettiyhteyden kuin etelänmatkan tai sanomalehtitilauksen. Lisäksi 42 prosenttia valitsee mieluummin nettiyhteyden kuin sohvan.



"Saunassa käydään yleensä kerran viikossa, mutta nettiä tarvitaan aamusta iltaan ja yhteyttä käyttää usein koko perhe. Ei siis ihme, että se peittoaa monet muut arkiset mukavuudet", Valokuitunen Oy:n liiketoimintajohtaja Sanna Mutka sanoo.







Kovimman vastuksen nettiyhteydelle tarjosi astianpesukone, jonka valitsisi 27 prosenttia. Tosin 38 prosenttia vastaajista on ilmeisesti valmiita tiskaamaan likaiset astiansa käsin, kunhan vain pääsee nauttimaan riittävän jämäkästä nettiyhteydestä.



Nykyaikana netistä löytyy paljon erilaisia palveluita vaikkapa viihteeseen suoratoistopalveluiden myötä tai yhteydenpitoon kavereiden kesken. Niinpä vastanneista 60 prosenttia kertookin pärjäävänsä ilman nettiä korkeintaan pari päivää.



Tutkimuksen vastaajista kuusi kymmenestä pitää valokuitua luotettavimpana ja nopeimpana internetyhteytenä. Kuitenkin vain neljä prosenttia heistä on sitä mieltä, että valokuituyhteyksiä on tarjolla tasapuolisesti kaikkialla Suomessa. Suomessa vallitseekin valokuituvaje, joka ei koske vain maaseudun haja-asutusalueita, vaan myös tiheästi asuttuja pientaloalueita pääkaupunkiseutua myöten.



"Siinä missä sohvat ja saunat ovat suomalaisille arkisia itsestäänselvyyksiä, toimivat nettiyhteydet eivät sitä edelleenkään ole. Ja tilanne uhkaa vain huonontua tulevaisuudessa, kun kuluttamamme datan määrä jopa 150-kertaistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Meillä Valokuitusella onkin tavoitteena tuoda valokuituyhteys lähivuosina 200 000 kotitalouden ulottuville", Sanna Mutka toteaa.

