Naisen Roomba lähti karkuun - huoli on syvä, koska robo ei osaa edes uida!

"Higgins"-nimellä kulkeva apulainen oli onnistunut pääsemään karkuun avoinna olevasta ovesta ja paennut tämän jälkeen neljän kilometrin matkan läheiselle rannalle, jossa Higginsin jäljet olivat kadonneet.Pahinta kaikessa on tietysti se, että ilmoituksen mukaan Higgins ei osaa uida, joten rannalle päätyminen johtaa luonnollisesti pahimman mahdollisen skenaarion epäilyyn: kenties Higgins on päätynyt mereen ja hukkunut.Kadonneesta Roombasta uutisoi mm. australialainen 7News Oletettavaa on, että perheen talon ulko-ovi on ollut katutasossa, ilman portaita, sillä kaikissa uudemmissa Roomban malleissa on portaikon tunnistus, jolloin roboimuri ei pääse tipahtamaanportaita alas.Olemme AfterDawnissa testanneet vuoren roboimureita, joten jos haussa on oma Higgins, kannattaa perehtyä laajoihin robotti-imureiden arvosteluihimme