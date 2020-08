Sonyn suositut langattomat vastamelukuulokkeet saivat jatkoa - WH-1000XM4 -kuulokkeet julkaistu

1000X-sankakuulokeperheessä WH-1000XM4 -malli on siis neljäs versio suositusta sarjasta. Edeltäjämalliin nähden WH-1000XM4 -kuulokkeet tarjoavat paljon samoja ominaisuuksia, mutta tuovat mukanaan myös muutamia uudistuksia.WH-1000XM4 tarjoaa Sonyn historian parhaan melunvaimennuksen vähentämällä korkea- ja keskitaajuisia ääniä. Melunvaimennuksessa hyödynnetään molemmissa korvakupeissa sijaitsevia kahta mikrofonia. Kuulokkeissa käytettävä Sonyn Dual Noise Sensor -tekniikka sieppaa ympäristön äänen ja antaa datan HD Noise Cancelling Processor QN1:lle.Lisäksi melunvaimennuksessa auttaa uusi Bluetooth Audio SoC (System on Chip) -toiminto, joka tunnistaa taustaäänet ja käsittelee sekä kuunneltavaa ääntä että taustamelua yli 700 kertaa sekunnissa.Kuulokkeiden henkilökohtainen melunpoiston optimointi analysoi pään koon sekä silmälasien ja hiusten vaikutuksen mahdollisimman hyvän kuuntelukokemuksen saavuttamiseksi. Lentomatkustamista ajatellen kuulokkeissa on ilmanpaineen optimointi.Puheluita varten löytyy Precise Voice Pickup -tekniikka, joka hallitsee kuulokkeiden mikrofoneja selkeän puheäänen aikaansaamiseksi.Äänentoistoon on myös panostettu Edge-AI DSEE Extremen muodossa, joka koostaa digitaalisessa käsittelyssä menetetyn äänen takaisin täysin alkuperäiselle tasolle. Edge-AI analysoi musiikkia reaaliaikaisesti, tunnistaa instrumentit, musiikkigenret ja yksittäiset elementit kappaleissa ja palauttaa ne kuulokkeiden käyttäjälle rikkaaksi musiikinkuuntelukokemukseksi. Kuulokkeissa on 40 mm:n kuuloke-elementit.Lisäksi kuulokkeista löytyy älykäs Adaptive Sound Control, joka tunnistaa kuulokkeiden käyttäjän sijainnin ja säätää ympäristön ääniä käsittelevät asetukset sen mukaan. Ominaisuus paranee ajan myötä, kun Adaptive Sound Control oppii tunnistamaan paikkoja, joissa kuulokkeiden käyttäjä vierailee säännöllisesti, kuten esimerkiksi työpaikan, kuntosalin, lempikahvilan ja muokkaa ääniasetuksia sen mukaisesti.Kuulokkeita ei välttämättä tarvitse riisua pois päältä esimerkiksi kaupan kassalla asioitaessa uuden Speak-to-Chat -ominaisuuden ansiosta. Käyttäjän tarvitsee vain sanoa jotain ja kuulokkeet tunnistavat äänen ja pysäyttävät musiikin ja päästävät ympäristön äänet sisään. Musiikki alkaa soida jälleen automaattisesti 30 sekuntia viimeisen puhutun sanan jälkeen.Quick Attention -tila puolestaan aktivoituu, kun käyttäjä asettaa oikean käden oikeanpuoleisen korvakupin yläpuolelle, jolloin äänenvoimakkuus alenee automaattisesti ja ympäristön äänet kuuluvat läpi. Ominaisuus on kätevä vaikkapa lyhyiden tiedotusten kuunteluun.Ilman melunvaimennusta kuulokkeiden luvataan kestävän jopa 38 tuntia ja melunvaimennuksen kanssa jopa 30 tuntia. Akku latautuu täyteen noin kolmessa tunnissa USB-C -liitännän kautta. Kymmenen minuutin latauksen luvataan kuitenkin tarjoavan jopa 5 tunnin edestä toistoa.Virran säästämiseksi kuulokkeista löytyy läheisyysanturi ja kaksi kiihtyvyysanturia, joiden avulla toisto pysähtyy automaattisesti, kun kuulokkeet ottaa pois päältä ja jatkavat toistoa, kun ne laitetaan uudelleen päähän.Langattomaan toistoon käytetään Bluetooth 5.0 -yhteyttä. Kuulokkeet voidaan yhdistää kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti ja näiden välillä voi vaihtaa nopeasti. Kuulokkeet osaavat myös hyödyntää ominaisuutta älykkäästi. Kun esimerkiksi puhelin soi, kuulokkeet ymmärtävät mikä laite hälyttää ja yhdistää automaattisesti oikein.Kaikenlaisten ominaisuuksien hallintaan löytyy puhelimelle ladattava Sony Headphones Connect -sovellus.WH-1000XM4 -kuulokkeet ovat saatavilla mustana ja hopeanvärisenä elokuun puolesta välistä lähtien 380 euron suositushintaan.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä