Microsoft julkaisee xCloud -pilvipelipalvelun 15. syyskuuta Android-laitteille

on vahvistanut julkaisevansa xCloud -pilvipelipalvelun virallisesti 15. syyskuuta. Aluksi palvelu avataan 22 markkina-alueella, joihin myös Suomi lukeutuu. Palvelu on ollut jo aiemmin testattavana muun muassa Suomessa

Microsoftin xCloud -pilvipelipalvelun avulla Xboxin konsolipelejä voi pelata Android-puhelimella ja -tabletilla. Xboxilla aloitetun pelin pelaamisesta voi siis jatkaa mobiililaitteella siitä kohtaa mihin se jäi konsolilla. Lisäksi pilveen tallentuu pelaajan profiili, saavutukset ja ohjaimen asetukset.Pilvipelaamista varten tarvitaan Android-laite, Xbox Game Pass -sovellus ja Ultimate-jäsenyys, langaton peliohjain sekä Wifi tai mobiilidatayhteys. Palvelu on tulossa myöskin Applen iOS -laitteiden puolelle, mutta tämän aikataulua ei vielä tiedetä.Pilvipelaaminen kuuluu osaksi Xbox Game Pass Ultimatea, joka Suomessa maksaa 12,99 euroa kuukaudessa. Ensimmäisen kuukauden voi kokeilla yhden euron hinnalla.Palvelun lanseerauksen yhteydessä mobiililaitteella pääsee käsiksi yli 100 peliin, joihin lukeutuvat muun muassa Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5 ja Yakuza Kiwami 2.Lisätietoa pilvipelipalvelusta saa tästä Lisäksi Microsoft kertoi yhteistyöstä eri valmistajien kanssa (Razer, PowerA, 8BitDo ja Nacon), joilta tulee saatavilla pilvipelaamiseen yhteensopivia ohjaimia mobiililaitteille. Tällaisia ohjaimia ovat muun muassa Razer Kishi ja PowerA MOGA XP5-X Plus.Lisätietoa lisävarusteista saa tästä