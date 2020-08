PS4-ohjaimet toimivat PlayStation 5:llä – Siinä on kuitenkin yksi valtava mutta

Sony on kertonut, että PlayStation 4:n DualShock-ohjaimet tulevat toimimaan PlayStation 5:llä, mutta vain siinä tapauksessa, että konsolilla pelataan on kertonut, että:n DualShock-ohjaimet tulevat toimimaan:llä, mutta vain siinä tapauksessa, että konsolilla pelataan PlayStation 4:lle julkaistuja pelejä . PS5-pelejä ei voi siis pelata vanhoilla ohjaimilla.

Sony perustelee ratkaistua sillä, että uusien PS5-pelien halutaan hyödyntävän uuden langattoman DualSense-ohjaimen toimintoja ja siksi ohjain yhteensopivuus on leivottu peleihin sisään. PlayStation 5:llä voidaan pelata PS4:n ohjaimilla (joko alkuperäisillä tai kolmansien osapuolien ohjaimilla), kunhan itse pelikin on alun perin kehitetty vanhemmalle konsolisukupolvelle.



PS Move Motion Controller- ja PlayStation VR Aim Controller -ohjaimet toimivat PS5-konsolilla tiettyjen PS VR -pelien kohdalla. Rattiohjainten ja muiden laitteiden osalta Sony kertoo, että ne tulevat olemaan yhteensopivia PS5-pelien ja tuettujen PS4-pelien kanssa.







Vanhojen ohjainten yhteensopimattomuus uusien pelien kanssa ei tule PS-pelaajille ehkä yllätyksenä, sillä PS3-ohjaimetkaan eivät aikoinaan toimineet PS4:llä. Xboxilla Microsoft on kuitenkin pyrkinyt siihen, että vanhat Xbox One -ohjaimet toimivat uusien Series X -konsolien kanssa.