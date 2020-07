Xiaomin Mi Electric Scooter 1S- ja Mi Electric Scooter Pro 2 -sähköpotkulaudat nyt myynnissä Suomessa

Aiempiin malleihin nähden uudet- ja-sähköpotkulaudat tarjoavat kehittyneemmän ohjausjärjestelmän. Ohjaustangon käsiosat ovat pehmeää vaahtomuovia, joka parantaa ajo-otetta. Lisäksi kaasu- ja jarruvivut ovat saaneet parannusta muotoilun osalta. Ajon aikana tietoja voi tarkastella tangon pienestä led-näytöstä. Näytöstä näkee esimerkiksi akun latauksen ja kulkunopeuden.Molempien sähköpotkulautojen runko on valmistettu ilmailustandardin tasoisesta alumiiniseoksesta, joka on kestävä, kevyt sekä ruostumaton. Sähköpotkulautojen ohjaustangon saa taitettua, joka helpottaa laudan kuljettamista ja kantamista. Mi Electric Scooter Pro 2 painaa 14,2 kilogrammaa ja Mi Electric Scooter 1S painaa 12,5 kilogrammaa.Molemmissa malleissa on 8,5 tuuman ilmatäytteiset renkaat, jonka kumipäällyste suojaa renkaita aiempaa paremmin hajoamiselta.Pro 2 -malli sisältää suuremman 12 800 milliampeeritunnin akun, josta luvataan riittävän virtaa jopa 45 kilometrin matkalle yhdellä latauksella. 1S puolestaan sisältää 7 650 milliampeeritunnin akun, joka kykenee 30 kilometrin matkaan.Pro 2 -malli sisältää myöskin tehokkaamman 300 watin sähkömoottorin, joka selviytyy jopa 20 prosentin nousukulmista, kun taas Mi 1S selviytyy 14 prosentin nousuista 250 watin moottorillaan. Molemmat laudat kykenevät jopa 25 kilometrin tuntivauhtiin.Kumpikin laite tukee puhelimeen ladattavaa ilmaista Mi App -sovellusta, jolla voi seurata virrankulutusta, nopeutta, lämpötilaa sekä muita tietoja. Lisäksi sovelluksella voidaan lukita sähköpotkulauta, asettaa sen perävalo päälle ja määritellä jarrutusenergian käyttöönotto. Sovelluksella voidaan myös päivittää laitteen laiteohjelmisto. Yhteyden muodostus tapahtuu Bluetooth-yhteydellä.Xiaomi Mi Electric Scooter 1S ja Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 ovat saatavilla heti 499 ja 649 euron kuluttajahintoihin.Lisätietoa Mi Electric Scooter 1S -laudasta saa tästä ja Mi Electric Scooter Pro 2 -laudasta tästä Lue myös: