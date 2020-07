Tässä elokuun kaikki uudet Netflix-sarjat

Tässä katsaus Netflixiin ensi kuussa saapuviin Originals-uutuussarjoihin.Muksuille tulossa on erikoisjakso. Tämän lisäksi lasten sarjoihin saapuu avaruusoloita:ssä, värikkäitä ja laulavia eläimiäissa, opetusmateriaalia sarjassa, haamujaissa ja Camelotin sankaritssa.Erityisesti teineille on puolestaan suunnattu lukiolaisikäisistä palkkionmetsästäjistä kertovaKansainvälinen tuotanto kasvaa myös mittavasti. Uutuussarjoissa on kiinalaisväriä toimintasarjassa, Braziliasta saapuu tieteisdokumenttisarja, Kolumbian suuren ryöstön tositarinaan perustuuja samasta maasta peräisin on telenovelaon nimensä mukaisesti laulukilpailu Saksasta, Saksasta on myös scifi-sarjaja romanttinen komediatulee sen sijaan Koreasta.Dokumenttisarjojen puolella uutuuksia on mukavasti niin ikään.kertoo yhdysvaltain rajaoperaatioista ja maahanmuuttoasioista,pureutuu maailman pahamaineisimpiin rikollisiin, luontodokumenttikertoo pienistä eliöistä,on dokumentti hyvinvointihumpuukeista,on luontodokumentti jaon spin-off suositusta rikosdokumentista.Reality-sarjoihin uuttaa tuosekä. Komediaa tarjoaa useita huippukoomikoita sisältävä Game On: A Comedy Crossover Event.Aikuisille suunnattua animaatioviihdettä tarjoavat puolestaan animaatiokomediasekä anime-sarjaThe Magic School Bus Rides Again Kids In SpaceGame On: A Comedy Crossover Event(Un)WellDo Do Sol Sol La La SolLa venganza de Analía / Ana's RevengeMillion Dollar Beach HouseI AM A KILLER: Released