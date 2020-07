Maailman suurin elektroniikkakonferenssi CES jää ensi vuonna koronan hampaisiin

Ensimmäisiin peruuntumisiin lukeutui mm. maailman suurin puhelinkonferenssi MWC Las Vegasissa tammikuussa järjestettyihin CES-elektroniikkamessuihin se ei kuitenkaan vielä kerennyt vaikuttamaan . Samanlaista riskiä CES-messuja järjestävä CTA ei kuitenkaan tule ottamaan ensi vuonna.Nyt kun koronavirus on levinnyt maailmanlaajuisesti, CTA on päättänyt peruuttaa konferenssin fyysisen osuuden. Las Vegasissa vietettävän tapahtuman sijaan CES 2021 järjestetään täysin verkossa.Mallia on otettu siis mm. Applelta, jonka WWDC-tapahtuma järjestettiin kesällä täysin virtuaalisesti Virtuaalinen CES 2021 järjestetään tammikuun ensimmäisellä viikolla. Nähtäväksi jää millaiset puitteet CTA onnistuu rakentamaan yrityksille ja kuluttajille.