Spotify tukee nyt videopodcasteja

Nyt Spotify jatkaa panostamista podcasteihin uudella , jolla yhtiö käytännössä haastaa YouTuben. Videopodcast-ominaisuus on aluksi käytössä vain muutamilla tekijöillä.Videon avulla kuuntelijat voivat nyt myös halutessaan katsella suosikkiaan. Alkuvaiheessa videomuotoista sisältöä tulee muun muassa näihin podcasteihin: Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay ja The Rooster Teeth Podcast.Katselu onnistuu puhelin sovelluksella tai tietokoneella. Videoita voivat katsella sekä ilmaiskäyttäjät että Premium-käyttäjät.Podcastin toistaminen jatkuu myös pelkällä äänellä, mikäli koko jaksoa ei pysty katsomaan tai haluat tehdä laitteella samalla jotakin muuta. Pelkän äänen voi edelleen tallentaa puhelimeen myöhempää kuuntelua ajatellen.