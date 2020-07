Kiinalaisvalmistaja esitteli kolmet uudet Nokia-kuulokkeet

Yhtiö päättikin lisensoida brändiään muille toimijoille, jotka voivat siten käyttää Nokia-nimeä omissa tuotteissaan. Näistä tunnetuin on tietysti HMD Global, joka jatkaa Nokia-älypuhelinten julkaisua.Nyt brändäykseen on lisätty myös kuulokkeet, kun kiinalaisvalmistaja RichGo Technology on ottanut Nokia-brändin valikoimiinsa. Aiemmin lähinnä sopimusvalmistajana tunnettu yritys on julkaissut kolmet Nokia-kuulokkeet, joista kaksi on nappikuulokkeita ja yhdet suljetut kuppikuulokkeet.Kuppikuulokkeet kantavat nimeä Nokia Essential Wireless Headphones E1200 ja tarjoavat langattoman kuuntelukokemuksen, alumiinirungon ja kokoon taittuvan muotoilun. Kuulokkeissa on myös 3,5 mm kuulokeliitin tarvittaessa ja ne tukevat Siri ja Google Assistant -avustajia. Bluetooth on mallia 5.0 ja kuunteluajaksi kerrotaan jopa 40 tuntia.Nappikuulokkeet Nokia Essential True Wireless Earphones E3500 ja Nokia Essential True Wireless Earphones E3200 tarjoavat samankaltaisia ominaisuuksia, mutta hieman erilaisessa paketissa. E3500 muistuttaa AirPods Prota, kun taas E3200 puolestaan ehkä vanhempia Samsungin langattomia kuulokkeita ennen Galaxy Budseja.Molemmat tukevat mm. ääniavustajia ja sisältävät ladattavan kotelon. Speksien mukaan suurimmat erot löytyvät kuunteluajoista, jota E3500 (kuvissa yllä) tarjoaa enemmän, vaikka akku on suurempi E3200:ssa (kuvissa alla). Kummassakaan ei ole aktiivista melunvaimennusta, mutta taustaäänimoodi (ambient noise) puolestaan löytyy molemmista. E3500 tukee lisäksi Qualcommin aptX- ja cVc-teknologioita.Valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa paljonko kuulokkeilla on hintaa ja milloin (jos ollenkaan) ne tulevat saataville Suomessa. Lisätietoa laitteista löytyy Nokian verkkosivuilta