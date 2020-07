Huawei ryhtyi oikeustaisteluun amerikkalaisjättejä vastaan

Yhdysvaltojen ja kiinalaisyhtiö Huawein välit ovat olleet tulehtuneita vuosikausia. Trumpin aikakaudella nyöri on kiristynyt entisestään ja erityisesti yhteistyökielto amerikkalaisyrityksille on laittanut Huawein ahtaalle.

Täysin penkin alle Huaweilla ei kuitenkaan ole mennyt, hetkeksi yhtiö otti jopa kärkipaikan hiljattain, mutta tilanne ei ole ainakaan helpottunut lännessä, siitä pitävät huolen uudet estot Huawei ei ole tässä kaikessa jäänyt ainostaan ottamaan iskuja vastaan, vaan on käynyt informaatiosotaa kokoajan Yhdysvaltojen hallintoa vastaan väittäen kaikkea epäreiluksi ja/tai tekaistuksi. Myös tuomioistuimet Huawei on ottanut käyttöön – heikoin tuloksin – taistelussa estoja vastaan.Nyt yhtiö on päättänyt käydä lakitupaan hallinnon lisäksi myös yhdysvaltalaisyhtiöitä vastaan. Patenttirikkomuksista Huawei syyttää Forbesin mukaan HP:ta, Verizonia ja Ciscoa.Tämän on mahdollistanut uudistetut FRAND-sopimukset, jotka valvovat patenttioikeuksien oikeudenmukaisuutta.Huawein 5G-patentit eivät kuitenkaan ole rahassa mitattuna huipputasoa, josta kertovat lisensoinnista saadut rahasummat. Nokialle ja Ericssonille niitä tuli 700-800 miljoonaa dollaria viime vuonna, kun Huaweilla sama sarake on näyttänyt miinusmerkkistä lukua.Lähteiden mukaan kyseessä saattaa olla paitsi patenttirikkomusten selvittäminen niin myös kilpailijoiden teknologian paljastuminen tuomioistuimen avulla. On tosin vaikea kuvitella, että oikeus alkaa paljastamaan yksityiskohtaista salaista tietoa asiakirjoissaan ilman vedenpitävää syytä.