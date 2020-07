Klipsch julkaisi T5 II True Wireless Sport McLaren Edition -kuulokkeet

Audioyhtiöon julkaissut kolme paria täysin langattomia kuulokkeita . Klipsch on McLarenin Formula 1 -tiimin virallinen kuulokkeiden ja kannettavan äänentoiston kumppani. Yhtiöt ovat nyt tehneet yhteistyötä, jonka tuloksena ovat syntyneet-kuulokkeet. Kaksi muuta mallia ovatja

-kuulokkeissa käytetään McLarenin tuttua papaijanoranssia värimaailmaa. Kuulokkeet ovat rakenteeltaan IP67-luokituksen mukaisesti pölyn- ja vedenkestävät, ja ne sopivat urheiluun. Kuulokkeissa on kosteudenpoistojärjestelmä, joka pitää kuulokkeet kuivina. Kuulokkeiden mukana toimitetaan kuusi paria Klipsch-korvasovitteita, yksi pari Comply memoryfoam -sovitteita ja kolme erikokoista napakkaa korvalehteä vasten tulevaa siivekettä.Kuulokkeiden akunkeston luvataan olevan 8 tuntia (50 mAh akku) ja kotelon avulla se yltää jopa 32 tuntiin (360 mAh akku). Kotelo voidaan ladata langallisesti USB-C -liitännällä tai mukana tulevalla langattomalla latausalustalla. Kuulokkeet yhdistetään puhelimeen Bluetooth 5.0 -yhteydellä.Akustisen äänenlaadun kerrotaan olevan luokkansa paras. Lisäksi neljä mikrofonia tuottavat selkeää ääntä puheluihin.Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition -kuulokkeiden hinta on 299 euroa. Lisätietoa kuulokkeista saa tästä -kuulokkeet ovat käytännössä samat kuin McLaren Edition -kuulokkeet, mutta ne ovat saatavilla mustana tai valkoisena. Lisäksi näiden kuulokkeiden mukana ei toimiteta latausalustaa. Hinta on 249 euroa.-kuulokkeet sisältävät myös IP67-luokituksen, mutta eivät sovellu niin hyvin urheiluun. Kuulokkeiden kerrotaan olevan arviolta neljänneksen edeltäjäänsä pienemmät ja ne mukailevat korvan muotoja entistä paremmin mukavuuden maksimoimiseksi. Lisäksi erilaisia korvasovitteita toimitetaan kuusi paria.Myös näiden kuulokkeiden akunkeston luvataan olevan 8 tuntia ja 32 tuntia kotelon kanssa. Hintaa löytyy 219 euroa.Kaikki kuulokkeet ovat ennakkotilattavissa 10.7.2020 alkaen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.