MTV:n ja Digitan uusi tuote: C More suoratoistopalvelun ja antenniverkon maksukanavat voi nyt hankkia yhdellä tilauksella

C More suoratoistopalvelusta saatavalla paketilla voi katsoa viihdettä ja urheilua niin kotona kuin matkoillakin joko netin yli tai antenniverkon välityksellä. Antenniverkon maksu-tv-kanavat välitetään kuluttajien televisioihin Digitan antenniverkon avulla. Digita aloitti maksu-tv-liiketoimintansa vuoden 2020 alussa ostaessaan DNA:n antennitelevisioverkon maksu-tv-asiakkuudet Uuden palvelun nimi on. AntenniTV-kanavien lisäksi samalla tilauksella näkee C More Totalin urheilutarjonnan, johon kuuluvat muun muassa F1, Mestareiden liiga ja MM-jääkiekko sekä C Moren elokuvat, sarjat, dokumentit ja lastenohjelmat.Yhteistilauksen hinta on 34,95 €/kk. 17.8.2020 asti yhteistilauksen saa tarjoushintaan 29,95 €/kk. Pakettiin kuuluu tarvittaessa antennikortti. Lisätietoa uudesta paketista saa tästä "Asiakaslähtöisyys on meillä kaiken tekemisen ytimessä. Nyt antennitalouksien asiakas voi halutessaan jatkossa ostaa sekä C Moren maksu-tv-kanavat että suoratoistopalvelun suoraan C More -suoratoistopalvelusta. Laaja viihde ja urheilutarjonta on siten katsottavissa sekä tv-kanavina että netin yli tietokoneen, mobiililaitteiden ja älytelevisiosovellusten kautta. Digita tarjoaa uudessa tuotteessa tärkeän osan – toimintavarman, viiveettömän ja valtakunnallisen antenniverkon sisältöjen välittämiseksi", kertoo MTV:n Head of Distribution Emmi Vainionpää."Koemme, että uusi palvelukokonaisuus on kuluttajan kannalta selkeämpi ja loogisempi, kun myös antenniverkon maksu-tv-kanavat ovat suoraan ostettavissa sisällöntarjoajalta ilman välikäsiä. Haluamme tarjota kuluttajille vaihtoehtoisen tavan maksu-tv-kanavien ostamiselle ja katselulle – vaivattomasti yhdestä osoitteesta. Suomen suurimman kaupallisen tv-yhtiön MTV:n maksullisten sisältöjen ja kanavien kotina C More oli luonnollinen kumppani uuden liiketoimintamallin kehittämiseen", kertoo Digitan maksu-tv-liiketoiminnasta vastaava johtaja Ossi Ilveskoski.