Microsoft esittelee pian pelejä Xbox Series X -konsolille - Xbox Games Showcase järjestetään 23. heinäkuuta

Seuraavan sukupolven PlayStation- ja Xbox -pelikonsolit ovat pian täällä. Sony on paljastanut PlayStation 5 -pelikonsolin ulkonäön, tekniset ominaisuudet ja muita tietoja sekä hiljattain järjestetyn tilaisuuden myötä myös tulevia PS5-pelejä . Myös Microsoft on kertonut minkälaiset speksit tulevassa laitteessa on ja pian yhtiö esittelee mitä pelejä laitteella voi pelata.