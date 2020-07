Miksi vaihtaa hakukone? (ja miten?)

Muita hakukoneita kuin Google?

Miksi vaihtaa Google-hakukone johonkin muuhun?

Miten vaihtaa hakukone selaimella?

Avaa valikko (selaimen oikea yläreuna) Asetukset Valitse oikealta reunalta 'Hakukone' Klikkaa nykyistä hakukonetta Valitse alasvetovalikosta uusi hakukone (Google, DuckDuckGo, Bing, Yahoo! Suomi tai Ecosia)

Avaa valikko (selaimen oikea yläreuna) Asetukset Valitse oikealta reunalta 'Haku' Kohdasta 'Oletushakukone' voit valita oletuksena neljästä vaihtoehdosta (Google, Bing, DuckDuckGo ja Wikipedia)

Avaa valikko (selaimen oikea yläreuna) Asetukset Valitse oikealta reunalta 'Tietosuoja ja palvelut' Valitse sivulta 'Palvelut' kohdalta 'Osoiterivi' Valitse hakukone (Bing, Yahoo! Suomi, Google ja DuckDuckGo)

Valitse ylhäältä Apple-valikosta Safari Asetukset Klikkaa Haku Valitse hakukone

Miten vaihtaa hakukone puhelimella?

Avaa selaimen etusivu Klikkaa oikean yläreunan kolmea pistettä Asetukset Hakukone Valitse hakukone

Avaa selaimen etusivu Klikkaa oikean yläreunan kolmea pistettä Asetukset Hakeminen Valitse hakukone

Avaa selaimen etusivu Klikkaa alareunan palkin kolmea pistettä Asetukset Haku Oletushakukone Valitse hakukone

Avaa puhelimen asetukset Safari Hakukone Valitse hakukone

Todennäköisesti lähes kaikki ovat kuulleet Googlesta tai googlettamisesta, kun jonkinlainen tiedonjano iskee. Statcounter.com -sivuston mukaan Googlen markkinaosuus yltääkin Suomessa peräti 97 prosenttiin, vaikkakin monia muita vaihtoehtoja löytyy. Googlen perässä tulevat muun muassa Bing, DuckDuckGo ja Yahoo!Google on oletushakukoneena suosituissa selaimissa, kuten Chromessa, Firefoxissa ja Safarissa. Google nimittäin maksaa esimerkiksi Mozillalle, että Google-hakukone on oletuksena Firefox-selaimessa. Microsoft tuppaa omassa Edge-selaimessa luonnollisesti yhtiön omaa Bing-hakukonetta.Android-puhelimien kohdalla parannusta on hakukoneen valitsemisen suhteen tullut, sillä uusissa puhelimissa oletushakukone valitaan puhelimen käyttöönoton yhteydessä muutamasta vaihtoehdosta. Näistä vaihtoehdoista huolimatta suurin osa päätyy kuitenkin edelleen Googleen.Sisältö:Google on hakukoneena ylivoimaisesti tunnetuin. Google on myös ylivoimaisesti käytetyin hakukone yli 90 prosentin osuudella.Muitakin hakukoneita kuitenkin löytyy. Tässä muutama vaihtoehto:Myös YouTube, Twitter ja Wikipedia ovat eräänlaisia hakukoneita, sillä nämä sisältävät erittäin paljon tietoa.Voidaan sanoa, että Google on paras hakukone. Se osaa antaa käyttäjälle lähes aina parhaimman mahdollisen hakutuloksen. Googlen algoritmit kehittyvät koko ajan, jonka myötä hakutulokset paranevat entisestään. Lisäksi Googlessa on esimerkiksi kätevä käänteinen kuvahaku, jolla voi vaikkapa etsiä kaikki sivut, jossa tiettyä kuvaa käytetään.Miksi siis vaihtaa pois parhaasta?Google saa suurimman osan rahasta mainostuloista. Nämä mainokset ovat käyttäjälle hyvin kohdennettuja, sillä Google kerää, tallentaa ja seuraa käyttäjää. Tehdyt haut esimerkiksi uudesta puhelimesta seuraavat käyttäjää myös muille sivuille erilaisten seurantaevästeiden avulla, jossa samat mainokset näkyvät Googlen mainosverkon välityksellä.Suuri syy vaihtaa pois Googlesta on siis yksityisyys.Mikäli oma yksityisyys kiinnostaa, tällöin kannattaa suunnata katseet esimerkiksi DuckDuckGon suuntaan. DuckDuckGo markkinoi itseään hakukoneena, joka ei seuraa käyttäjää, eikä tallenna käyttäjästä mitään tietoa. Näiden ominaisuuksien ansiosta se on onnistunut kasvattamaan hakukoneella tehtyjen hakujen määrää . Toki myös DuckDuckGo-hakukoneen tulot perustuvat mainoksiin, mutta nämä mainokset perustuvat pelkästään tehtyyn hakusanaan.Vastaavaa turvallisuuspainoitteista hakua tarjoavat myös monet muut hakukoneet, kuten vaikkapa eurooppalainen Qwant tai Ecosia. Näistä jälkimmäinen hakukone kuitenkin eroaa monista muista hakukoneista erikoisella tavalla. Ecosia nimittäin käyttää hauista saadut mainostulot puiden istuttamiseen, joten Ecosia on erittäin ympäristöystävällinen hakukone.Yksi Googlen suurimmista haastajista on Microsoftin Bing-hakukone. Bing tarjoaakin omalta osaltaa vahvaa hakuosaamista kuvien, videoiden ja linkkien muodossa Googlen tapaan. Myös Googlen tapaan Bing näyttää mainoksia ja kerää dataa käyttäjästä, joten varsinaisesti tästä ei tule etua Microsoftin suuntaan. Bing on kuitenkin varteenotettava vaihtoehto hakukoneiden osalta.Hakukoneen vaihtaminen suosituilla selaimilla (Chrome, Firefox ja Edge) on helppoa, sillä vaihtaminen vaatii vain muutaman klikkauksen.Voit myös etsiä ja lisätä muita hakukoneita Chrome Web Storesta.Sivun alareunasta kohdasta 'Etsi lisää hakukoneita' voit etsiä ja lisätä muita hakukoneita. Linkki vie Firefoxin laajennukset -sivulle, josta hakukoneita voi etsiä.Jos haluat valita jonkin muun hakukoneen, suorita kyseisestä hakukoneesta haku, jonka jälkeen se ilmestyy vaihtoehdoksi luetteloon.Vastaavanlaiset kohdat pätevät myös muiden selaimien kohdalla (Opera, Vivaldi jne).Hakukoneen vaihtaminen onnistuu myös puhelimen selaimella.Firefoxilla voi lisätä minkä tahansa verkkosivun haun hakukonelistalle painamalla pitkään sivun hakukenttää.Monet hakukoneet löytyvät suoraan sovelluksena puhelimen sovelluskaupasta. Android- tai iPhone-puhelimelle voi ladata vaikkapa DuckDuckGon, Qwantin tai Ecosian.