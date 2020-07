Nokia, NetNordic ja Cinia yhteistyöhön - Suomeen rakennetaan ensimmäiset uuden sukupolven valokuituyhteydet

"Uskon, että tällä tekniikalla rakennetaan lähes kaikki uudet verkot Suomessa viiden vuoden päästä. Tällä hetkellä olemme edelläkävijä ja väistyvät GPON- ja 1Gbps point-to-point-teknologiat vielä yleisimmät toteutustavat. Voimme tarjota uuteen teknologiaan perustuvia palveluja kaikille asiakasverkoillemme ympäri Suomen, joten kyse on kotimaan verkkojen kannalta merkittävästä kehitysaskeleesta", kertoo tekniikka- ja järjestelmäkehityksen päällikkö Jukka-Pekka Laulajainen Ciniasta.Verkoissa käytetään pitkälti suomalaista osaamista, sillä verkoissa käytetään Nokian valmistamia laitteita. NetNordic puolestaan hoitaa ylläpito-osaamisen ja Cinia toimii verkkojen rakennuttajana ja palveluntuottajana.Ensimmäisenä teknologia otetaan käyttöön Adolan Täyskuitu-verkoissa, joita Suomeen suunnitellaan rakennettavaksi sadoilletuhansille kuluttajille ja yrityksille."Nokia on kiinteiden verkkojen teknologinen markkinajohtaja maailmalla, ja meille on tärkeää, että suomalaisena yhtiönä pääsemme etenemään uusimmalla teknologialla myös Suomessa. Uskon, että myös asiakkaat arvostavat kotimaisten, tunnettujen toimijoiden tarjoamaa luotettavuutta ja turvallisuutta verkoissa", kuvailee asiakkuusjohtaja Antti Mansner yhteistyön merkitystä Nokialle."On Suomen yhteiskunnan kannalta tärkeää, että kiinteiden yhteyksien saatavuus paranee. Tällä teknologiavalinnalla Suomea viedään oikeaan suuntaan ja saadaan uutta teknologiaa merkittävän kokoisiin verkkoihin", luonnehtii NetNordicin maajohtaja Jan Karlsson.Lue myös: