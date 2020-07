Älyhansikas kääntää viittomakielen liki 100 prosentin tarkkuudella

Kielimuurit ovat kaatuneet teknologian edistyessä, ja Googlen käännöstyökalun lisäksi jopa Apple on julkaissut oman käännössovelluksensa mobiilialustassaan

Kaikilla kommunikointi ei tietysti ole yhtä helppoa ja perinteisten työkalujen avulla ei voida vielä kääntää esimerkiksi viittomakieltä. Tähänkin teknologia tarjoaa kuitenkin ratkaisuja.UCLA-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet nimittäin älyhansikasta, joka kääntää viittomakielen englanniksi. Sovellus tarjoaa käännösen suoraan äänenä vain pienellä viiveellä.Teknologia koostuu kahdesta hanskasta, joissa on jokaisen sormen pituudelta taittuvat sensorit tunnistamassa liikettä. Sensorit on yhdistetty hanskassa sijaitsevaan hieman kolikkoa suurempaan piiriin, josta tieto välitetään langattomasti älypuhelinsovellukseen.Tutkijoiden mukaan käännös ääneksi asti tapahtuu noin sekunnissa sanaa kohden ja tarkkuudeksi kerrotaan 98,63 prosenttia.Tutkijat opettivat järjestelmää neljän viittomakieltä puhuvan avulla ja se tunnistaa nyt 660 viittomaa, jossa mukana ovat kaikki englannin kielessä käytetyt kirjaimet ja numerot.Kyseessä ei ole ensimmäinen teknologinen ratkaisu viittomakielen kääntämiselle, mutta tämä tarjoaa aiempiin verrattuna huomattavasti edullisemman ja kevyemmän ratkaisun pulmaan. Hintaa hanskoilla on vain noin 50 dollaria, ja hinta voi tippua olennaisesti mikäli niitä alettaisiin tuottamaan suuria määriä.