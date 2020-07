Google kävi kaupoilla, tulossa uudenlaiset älylasit?

Google on sijoittanut taskurahoja jälleen uuteen yritykseen. Tällä kertaa hakujätti on nielaissut kanadalaislähtöisen älylasifirman, joka tunnetaan Focals-tuotteestaan.

North-niminen startup on ostettu Googlen toimesta 180 miljoonalla dollarilla, kerrotaan The Globe and Mailin toimesta . 2012 perustettu yhtiön, silloin nimellä Thalmic Labs, tulimyöhemmin tunnetuksi Focals-älylaseista.Focals-älylasit käyttävät projektoriteknologiaa, jossa tavallisen näköisten lasien oikeanpuoliseen linssiin heijastetaan sisältöä. Vaikka samankaltaisuuksia on Google Glass -lasien kanssa, niin ulkoisesti ne eroavat melkoisesti.Google esitteli edelliset Google Glass -lasit viime vuonna , mutta ulkoisesti ne olivat edelleen 2012 julkaistujen lasien kaltaiset.North kertoo verkkosivullaan , että se tullaan liittämään Googlen Kitchener-Waterloo-toimistoon Kanadassa. Samalla myynti tarkoittaa, että tuki Focals-laseille loppuu eikä tuotannossa olleita Focals 2.0 -laseja tulla koskaan julkaisemaan.Tietojen mukaan Focals-lasien myynti on takunnut melkoisesti, vaikka yhtiö laski hintaa viime vuoden alussa 400 dollarilla yli 1000 dollarista. Aiemmin tänä vuonna yhtiöstä paljastettiin, että 2.0-versio oli työn alla.Nähtäväksi jää, tuleeko Google hyväksikäyttämään Northin osaamista kenties uusissa Google Glass -laseissa. Northin osaamisen perusteella ne voisivat olla ensimmäiset normaalilasien näköiset kuluttajalasit.