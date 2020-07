Discord haluaa laajentaa pelaajien paikasta kaikkien keskustelualustaksi

Alun perin pelaajien keskustelualustaksi suunniteltu Discord kysyi käyttäjiltään minkälaisen paikan he haluavat Discordin olevan. Käyttäjät halusit palvelun sopivan enemmän kaikenlaisille käyttäjille, eikä vain pelaajille, kuten monet ajattelevat sen olevan.Nyt Discord on julkaissut uuden etusivun , jossa Discordin kehutaan olevan "paikka keskusteluihin". Sivulla kerrotaan Discordin sopivan pelaamisen lisäksi koulujen kerhojen, taideyhteisöjen sekä kaveriporukoiden käyttöön. Discordilla on myös turvallisuuskeskus , josta löytyy tietoa vanhemmille sekä opettajille palvelun toiminnasta.Vuonna 2015 julkaistulla Discordilla on tällä hetkellä yli 100 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukausittain. Nämä käyttäjät keskustelevat joka päivä 4 miljardin minuutin edestä 6,7 miljoonalla eri serverillä. Keskustelujen lisäksi Discordista löytyy myös muun muassa Go Live -ominaisuus , jolla voi striimata omaa sisältöä muille.Discord on myös kerännyt 100 miljoonan dollarin rajoituksen, joita aiotaan käyttää muun muassa uusien ominaisuuksien kehitykseen.Discord toimii selaimella, Windowsilla, Linuxilla, Mac:lla, Androidilla sekä iOS:llä.