Microsoft vastaa PS5:n haasteeseen – Tulossa toinenkin Xbox lähiaikoina

paljasti hiljattain uuden sukupolven konsolinsa, joilla se aikoo valloittaa tämän vuoden joulumyynnin. Microsoft on jo aiemmin esitellyt oman seuraavan sukupolven pelikonsolin, mutta tietäjät ovat arvanneet muutakin olevan tulossa. Eurogamerin mukaan Microsoft olisi valmis esittelemään toisen seuraavan sukupolven konsolin elokuussa.

Eurogamerin mukaan ilmeisesti Xbox Series S -nimen saava konsoli oli tarkoitus paljastaa isolle yleisölle alun perin kesäkuussa, mutta nyt aikataulua siirretty elokuuhun. Kenties Microsoft halusi ensin nähdä mitä Sony oikein julkaisee ja vasta sen jälkeen paljastaa oman vastineensa. S-sarjan Xbox tulee olemaan hinnaltaan edullisempi ja tekniikaltaan hieman vaatimattomampi kuin Xbox Series X.Uusien Xboxien prosessori tulee olemaan The Vergen mukaan täysin sama, mutta S-sarjan konsolissa käyttömuistia on vain 7,5 gigatavua ja grafiikkaprosessorista riittää potkua 4 teraflopsia. Xbox Series X:ssä on taas 13,5 gigatavua muistia ja graafista teho 12 teraflopsia. Microsoft saattaa paljastaa uusien konsoleiden hintatiedot myös elokuussa.