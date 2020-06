Urheilukellojen sota: Garmin osti suomalaisfirman, johon Suunto ja Huawei tukeutuvat

Markkinoilla on kuitenkin ollut yksi toimija, jonka nimeä harva tietää, mutta joka on käärinyt rahaa itselleen, olipa laitevalmistajana oikeastaan kuka tahansa. SuomalainenFirstbeat on yhtiö, joka ei itse valmista urheilukelloja, aktiivisuusrannekkeita eikä älykelloja, eikä edes suunnittele niiden rautaa. Mutta yhtiö omistaa hurjan määrän algoritmeja, jotka analysoivat laitteiden keräämää dataa ja pystyvät kertomaan tuosta tiedosta jotain järjellistä. Tällaisiin algoritmeihin kuuluvat mm. unen laadun seurantaan liittyvät algoritmit - eli erilaisten sensoreiden avulla laite kerää tietoa nukkujasta, mutta vasta algoritmi osaa saadusta datasta kertoa, mitä se oikeastaan tarkoitti: oliko uni syvää, huonoa, hyvää, vajaata, ..Firstbeat on lisensoinut tekniikkaansa useille suurille toimijoille, joista tärkeimpiä ovat mm.sekä suomalainen. Ja luonnollisesti mitä useampaa algoritmia laite käyttää, sitä isommat lisenssimaksut valmistaja on joutunut maksamaan Firstbeatille yhtä laitetta kohden.Nyt Garmin teki tempun, joka saattaa muuttaa pelikenttää merkittävästi ja osti Firstbeatin itselleen. Omistamalla yhtiön, Garmin saa luonnollisesti tiputettua laitteidensa lisenssimaksuja ja näin ollen joko tekemään parempaa voittoa kutakin myytyä laitetta kohden - tai laskemaan myymiensä laitteiden hintoja. Ja tietysti: Garmin pystyy jatkossa estämään kilpailijoidensa pääsyn Firstbeatin algoritmeihin - tai nostamaan lisenssien hinnat niin korkeiksi, että sen omat tuotteet ovat merkittävästi kilpailukykyisempiä.Koska terveyden seurantaan käytetyissä algoritmeissa Firstbeatilla ei ole monopoliasemaa, on temppu täysin laillinen, vaikkakin sinänsä kilpailijoiden kannalta varsin ikävä.Hyvänä puolena suomalaisten kannalta voidaan kuitenkin mainita, että aiheesta ensimmäisenä uutisoinut DC Rainmaker pohtii jutussaan, että ainoa yhtiö, joka omistaa itse vastaavan valikoiman terveysanalytiikkaan keskittyviä algoritmeja on suomalainenOletettava kehityskulku lienee se, että Garmin jatkaa nykyisten algoritmien lisensointia olemassa oleville Firstbeatin kumppaneille - kuten Suunnolle ja Huaweille - nykyisin ehdoin, mutta pitää tulevat algoritmit omissa näpeissään. Ja samalla voitaneen olettaa, että Garminin edullisemman pään laitteisiin alkaa ilmestymään ominaisuuksia, joita on nähty lähinnä kalliimman pään tuotteissa.Yrityskaupassa Garmin osti nimenomaan:n, joka keskittyy lisensoimaan analytiikkaohjelmistoja. Emoyhtiöjatkaa itsenäisenä, kotimaisena yhtiönä, joka lehdistötiedotteen mukaan keskittyy jatkossa työhyvinvointipalveluihin ja huippu-urheiluun. Aiheesta lisää myös Garminin omassa lehdistötiedotteessa