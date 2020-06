SnapChat laajeni todella yllättävälle alueelle: Haluaa korvata tekstarivahvistukset

Kun palvelu on tarpeeksi suosittu, joutuu palveluntarjoaja maksamaan pahimmillaan miljoonia euroja vuodessa näiden vahvistukseen käytettyjen tekstiviestin lähetyksestä. Tämän vuoksi mm.on yrittänyt siirtää käyttäjiään käyttämään erillistä autentikointiin tarkoitettua sovellusta.Tähän saumaan iskee nyt täysin yllättävä taho, nimittäin. Yhtiöllä on käsittämättömän laaja puhelinnumeroiden tietokanta käyttäjistään jo entuudestaan ja nyt yhtiö tarjoaakin tämän tietokannan käyttöön kolmansille osapuolille, jos ne tarjoavat SnapChat-tunnuksilla sisäänkirjautumista palveluunsa tai sovellukseensa.Jos SnapChat-tunnuksilla sovellukseen/palveluun kirjautunut käyttäjä on kirjautunut viimeksi kuluneen vuoden sisään SnapChattiin, SnapChat varmentaa käyttäjän todenmukaisuuden omasta puolestaan, ilman erillistä tekstiviestin lähetystä. Snap Inc. sanoo, että sillä on tiedoissaan puhelinnumerot huikealle 78 prosentille kaikista 18-24 -vuotiaista internetin käyttäjistä, globaalisti.SnapChat lupaa myös huolehtia yksityisyydestä ja ilmoittaa, että mm. käyttäjien kaverilistoja ei jaeta missään tilanteessa kolmannelle osapuolelle, joka käyttää SnapChatin kirjautumispalvelua palveluissaan. Käyttäjät, jotka kirjautuvat SnapChat-tunnuksilla, mutta joiden puhelinnumeroa Snapillä ei ole hallussaan, saavat perinteisen tekstarivarmistuksen, josta peritään normaalit tekstiviestikulut palveluntarjoajalta.SnapChatin käyttö kirjautumispalveluna on sekä verkkopalveluille, sovelluskehittäjille että, luonnollisesti, loppukäyttäjille, täysin ilmaista. Aiheesta löytyy lisätietoa Snapin Login Kit -sivuilta