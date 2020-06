Mercedes aloittaa yhteistyön Nvidian kanssa – Yrittää haastaa Teslan autonomisessa ajamisessa

Autojen tietokoneistumisen myötä saksalaisen autoteollisuuden on pieni pakko solmia yhteistyösopimuksia Piilaksossa toimivien yritysten kanssa, koska siellä se maailman paras tietotekninen osaaminenkin on. Tämä on hoksattu jo Mercedeksen päässä, sillä automerkki on sopinut yhteistyöstä Nvidian kanssa